  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Anastasiadis, tepkiler üzerine “Ulusal Konsey”i topluyor

» »
Anastasiadis, tepkiler üzerine “Ulusal Konsey”i topluyor
Anastasiadis, tepkiler üzerine “Ulusal Konsey”i topluyor

Haberi  “GYÖ-Enflasyon Hakkında İzahat Yapacak… Başkan Siyasi Liderliği Tatar’a Önerisi ve Ekonominin Durumu Hakkında Bilgilendirmek İçin Ulusal Konsey’i Toplantıya Çağırdı” başlığıyla aktaran Fileleftheros, toplantıda enflasyon baskısı altındaki Rum ekonomisinin de masaya yatırılacağını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Marios Pelekanos Konsey toplantısının 9 Haziran Perşembe günü saat 10.30’da Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirileceğini, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve ekonomideki enflasyon baskısına dair izahat yanında, AB’nin çeşitli mali planlarından yararlanılabilmesi için çeşitli alanlarda onaylanması gereken reformlara destek isteneceğini söyledi.

Pelekanos Rum tarafının, “var olan zorluklara rağmen, Kıbrıs sorununu yeniden çözüm yörüngesine sokabilme hedefini başarmak için GYÖ teklifini ileri götürme çabasını sürdüreceğini de söyledi.

Menelau: “GYÖ teklifini Türk tarafına kullanabileceği boşluk bırakamayız düşüncesiyle yaptık”

Rum tarafının yeni müzakerecisi Menelaos Menelau da Crans Montana sürecinin çökmesinden bu yana 5 yıl geçtiğini hatırlatarak “Türk tarafı BM kararlarında öngörülenler dışında çözüm arayışı için tenzilat olabileceğini zannetmemeli” dedi. GYÖ teklifini, Türk tarafının kullanmaya kalkabileceği boşluk ve bırakılamaz” düşüncesi ve kendilerinin “ilerici oldukları ve tepki değil hareket içinde oldukları mesajını vermek için” yaptıklarını açıkladı.

GYÖ teklifini, “Türk tarafı reddedecek, suçlama yaparak izlenim yaratma oyununu kazanırız düşüncesiyle yapmadıklarını” savunan Menelau “Kıbrıs Rum tarafı kendi tekliflerini sunduğunda, karşı tarafın (teklifini) işitmeye hazır olduğunu açıkladı. Beklentimiz, Türk tarafının teklif ettiklerimizi reddetmek yerine en azından görüşmek için olumlu cevap vermesidir” ifadelerini kullandı.

EDEK ve AKEL’in görüşü

Aynı gazete EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, Menelau ile Ercan Havaalanı’n Türkiye’den yapılacak uçuşlarda iç hat kapsamına alınması konusunu görüştüğünü yazdı.

Habere göre Sizopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ercan teklifinin GYÖ’ler içerisinde yer almaması gerektiğini, Ukrayna meselesinin gündemde olduğu bu konjonktürde “Kıbrıs meselesinin toplumlar arası düzeyden de GYÖ’ler düzeyinden de uzaklaştırılması, meselenin uluslararası sorun zeminine oturtulması gerektiğini”  öne sürdü.

Alithia ve Haravgi AKEL’in, Ercan Havaalanı’nın iç hat statüsüne konumlandırılmasını “uluslararası hukukun ihlali olduğu” görüşünü ortaya koydu ve iç hat statüsünü, KKTC’nin “Türkiye’ye entegrasyonu” yönünde bir adım olarak değerlendirdiğini yazdı.

Neofitu: GYÖ teklifi uluslararası topluma mesaj vermek için

Yine Alithia DİSİ Başkanı ve Rum Yönetimi Başkan adaylarından Averof Neofitu’nun da Ercan Havaalanı’nın iç hat olarak değerlendirilmesini “entegrasyon çabası” olarak nitelediğini ancak Anastasiadis’in GYÖ teklifine tam destek verdiklerini yinelediğini yazdı, şu sözlerini aktardı:

 “GYÖ’leri destekliyoruz. Uluslararası topluma, müzakere yolunu açmakla ilgilendiğimize dair mesaj vermek için Başkan ve hükümeti tarafından olumlu yönde atılan bir adım. Bu aşamada, cesur adım olsa da GYÖ’lerin tek başına Ankara’nın tavrını değiştireceğini düşünmüyorum. Erdoğan öngörülemez oldu. Yunanistan’la (sıcak temasa) girişmesi zor. Yunanistan’ı sınamak isterse muhtemelen Kıbrıs’taki hareketleri ile sınamak isteyecektir. Diğer bir deyişle sıcak olay çıkmasından endişe ediyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL'in olağanüstü Kıbrıs konferansı düzenliyor03 Haziran 2022 Cuma 12:44
  • MİK standardı uygulansa piyasada “hellim” kalmaz03 Haziran 2022 Cuma 12:29
  • Güneyde Mayıs'ta enflasyon yüzde 9,1 arttı03 Haziran 2022 Cuma 11:52
  • Güney Kıbrıs’ta Akaryakıtın Litre Fiyatı 2 Euro Barajını Aşıyor03 Haziran 2022 Cuma 11:41
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı03 Haziran 2022 Cuma 11:14
  • Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesi’nin hellim kararı sonrası gelişmeler02 Haziran 2022 Perşembe 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 13:13
  • Güney: Bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 12:43
  • Yılan sokan 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!31 Mayıs 2022 Salı 15:12
  • Hellim protokol dışı31 Mayıs 2022 Salı 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti