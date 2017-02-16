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Anastasiadis toplantıyı terk etti!

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Anastasiadis toplantıyı terk etti!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün gerçekleşen liderler görüşmesinde yaşananları anlattı...

İşte Akıncı'nın açıklamalarında kesitler:

-Rum lider bütün içtenliğiyle bizi dinlemek yerine elinde 5 sayfalık metinle görüşmeye geldi.

-20 Temmuz'dan 15 Kasıma hatta Türkiye'den gelen suya kadar bir çok şey sunup müzakere sürecinin baltalandığını söyledi.

-Rum Meclisinin ENOSİS kararını onaylamadığını söyledi, madem onaylamıyor biz kamuoyuna söylemesini bekledik, maalesef güvence vermedi. 

-Eide toplantıyı topralamaya çalıştığı sırada Anastasiadis söyleyeceğim birşey yok diyerek kapıyı sert bir şekilde vurarak kaçtı. Biz de oradan ayrılıp buraya geldik.

-Rum liderin daha önce de fevri davranışları oldu fakat bu bardağı taşırdı.

-Rum tarafınca "Akıncı toplantıyı terk etti" diye bir koro başladı. Bu yüzden toplantıda neler yaşandığını açıklıyorum. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değil.

-Sert bir şekilde kapattığı kapıyı açmak kendi ellerinde. Yanlışı düzeltmelerini bekliyorum.

 

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