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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Anastasiadis: “Türk tezini kabul etmeyeceğiz”

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Anastasiadis: “Türk tezini kabul etmeyeceğiz”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türk vatandaşlarının AB’nin 4 temel özgürlüğünden yararlanması gerektiği tezini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Alithia, Anastasiadis’in, Rum tarafında yayın yapan “MegaOne” isimli TV kanalına verdiği röportajda söylediklerini” Yerleşiklerle İlgili Talep Kırmızı Çizgi” başlığı altında aktarırken bu röportajla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesine birkaç gün kala mesajlar verdiğine dikkat çekti.

Anastasiadis’in, Türk askerinin çekilmesiyle ilgili önerisini anlatırken, “ilk aşamada yüzde 75’i, geriye kalanı da süratle çekilecek” dediğine işaret eden gazete dünkü manşet haberini hatırlatarak, Rum tarafının bu konudaki önerisinin bütün yabancı askerlerin 29 ay içerisinde çekilmesini öngördüğünü hatırlattı.

“İMZALANAN ANTLAŞMALAR KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN DÖNÜŞÜMÜNÜ GÜVENCEYE ALIYOR”

MegaOne muhabirinin, Türk tarafının asker çekme işleminin 15 yıllık zamana yayılmasından söz ettiğini hatırlatması üzerine “mesele kimin ne dediği değil” diyen Anastasiadis şöyle devam etti:

“Çözümün uygulanmasını uluslararası merciler takip edecek. İmzalanan antlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümünü güvenceye alıyor. Çözüm, bu ülkede meşru ikamet hakkına sahip olan herkesin güvenlik şartlarını yaratması gerekir.”

Anastasiadis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, TC kökenli KKTC vatandaşlarının 4 özgürlükten, bütün AB vatandaşları gibi yararlanması gerektiği açıklamasını yorumlaması istendiğinde “Sayın Çavuşoğlu’nun bu söylediğini kabul etmemiz mümkün değil.  Bu, işgal ordusunun mevcudiyetinden çok daha kötü olur. Bu tür fikirlerle çözüm olamaz” iddiasında bulundu.

“YERLEŞİKLERE ÖNCE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK, BİTENLER, YENİLENMESİ ZARURİ DEĞİLSE, GİDECEK”

Nikos Anastasiadis, 4’e 1 oranına değinirken ise “Nüfus oranı uzlaşılmıştır. 4’e 1, çözümden sonra Kıbrıs vatandaşlığını edinecekleri anlatır. Bir Türk’ün vatandaşlık alabilmesi için önce 4 Yunan’ın vatandaşlık alması gerekir ki demografik nitelik korunsun”  dedi, şunları da ekledi:

“İlk başta yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde gidecekler.  50-55 bin yerleşik Kıbrıs’ta daimi kalacak, geri kalanları çalışma izni alacak ve bu bittiğinde, izin yenilemeleri zaruri değilse- gidecekler.”

Anastasiadis, Mülkiyet konusuna değinirken ise Rumların, mallarına geri mi döneceklerine yoksa tazminat mı isteyeceklerine kendilerinin karar vereceklerini öne sürdü.

“HASSAS BÖLGELER VAR, BUNLAR ÜZERİNDE DİYALOG YAPILACAK, DİYALOG CANLI KALDIĞI SÜRECE TOPRAK GÖRÜŞÜLECEK”

Fileleftheros’a göre Yunanistan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyen Anastasiadis, “Müdahale veya garantörlük hakkının olduğu çözümün kabul edilmesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Nikos Anastasiadis, Cenevre’de gerçekleşen “harita teatisine” değinirken “Diyaloğa başlandığında ilk aşamada farklılıklar olacak ancak sonuca varmamız için diyalog yapılıyor. Hassas bölgeler var, bunlar üzerinde diyalog yapılacak” ifadesini kullandı.

“AŞIRI İYİMSERLİK ORTAMI YARATILMASI İYİ DEĞİL”

Toprak konusuna değinirken “Anlaşmazlıklar var. Diyalog canlı kaldığı sürece Toprak, anlaşmazlıkların çözülmesi için görüşülecek” diyen Anastasiadis, “uyguladığımız politika ile Türkiye Güvenliği görüşmeye oturdu. Dönüşümlü başkanlık görüşülmedi” dedi, şunları ekledi: “Kıbrıs sorununun çözülmesi için önce halledilmesi gereken sorunlar var. Aşırı iyimserlik ortamı yaratılması iyi değil.” 

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