  • BIST 1.413
  • Altın 520,709
  • Dolar 8,5470
  • Euro 10,4249
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Anastasiadis Türkiye-AB Ilişkilerinden Bahsetti

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki olumlu gündeminin, “olumlu davranışını” gerektirdiğini söyledi.
Anastasiadis Türkiye-AB Ilişkilerinden Bahsetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki olumlu gündeminin, “olumlu davranışını” gerektirdiğini söyledi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Makarios Hastanesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’ye atıfta bulunarak “olumlu davranışın”, Maraş’a yönelik yerleşim hazırlıkları, BM kararlarını açıkça ihlal eden ve iki devletli çözüm talebiyle çözüm zeminini alaşağı eden, masaya getirilen öneri olmadığını savundu.

Anastasiadis, içeriğinde Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi, Türk vatandaşlarına vize gerekliliğinin kaldırılması ve Türkiye’nin diğer talep edeceklerinin yer alacağı bir olumlu gündeme kendi açısından rıza göstermesinin düşünülemeyeceğini sandığını belirtti.

SINIR KAPILARI

Pandemi nedeniyle kapanmasının ardından sınır kapılarının açılmasına yönelik bir soru üzerine Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanmasına olanak tanıyan verileri sunduğunu ancak Türk tarafından, Kıbrıs Türk toplumun siyasi liderleri arasında bir anlaşmazlık olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.

AKEL-HÜKÜMET ARASINDA TARTIŞMA

Alithia gazetesi aynı haberinde AKEL ile Hükümet arasında Kıbrıs sorunuyla alakalı yeni bir tartışma yaşandığını yazdı.

Habere göre AKEL Kıbrıs Sorunu Masası Şefi Tumazos Çelepis açıklama yaparak “Kıbrıs’ın, Anastasiadis ve DİSİ’nin birbirini uymayan icraatları nedeniyle Türkiye ile kara sınırı edinme tehlikesine sahip olduğunu” belirtti.

Çelepis açıklamasında Crans Montana başarısızlığının ardından Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de yeni oldubittileri ileri götürdüğünü, yıllardan sonra iki devlete dayalı çözümü masaya getirdiğini söyledi.

Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise AKEL’e yanıt vererek Kıbrıs sorununun parti maksatlarından uzak tutulması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Papadopulos, AKEL’in, Türkiye’nin uzlaşmazlığını, BM kararlarını çiğnemesini, AB ilke ve değerlerini ihlalini görmezden gelerek Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğünün sorumluluğunu Anastasiadis ve DİSİ’ye yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Papadopulos açıklamasında ayrıca AKEL’in, Maraş’ın yasal sahiplerine iadesine olanak tanıyan İngiliz-Amerikan-Kanada planını reddettiğini anımsattı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutlu Adalı cinayeti ve kaybolan Jerikolar ve Uziler!28 Mayıs 2021 Cuma 09:19
  • Korkut Eken, Atilla Peker'i Kıbrıs'a "devlet stratejisi" nedeniyle götürmüş: Devlet görevlisi yerine ‘eleman' kullanılıyordu28 Mayıs 2021 Cuma 09:17
  • Güney Kıbrıs Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pilidou Rekabet Konseyinin sanayi politikası ve dijitalleşme konferansına katıldı28 Mayıs 2021 Cuma 09:15
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu28 Mayıs 2021 Cuma 09:09
  • Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!28 Mayıs 2021 Cuma 09:05
  • Endonezya'da Aynı Aileden 5 Kişi Fotoğraf Çekerken Yıkılan İskeleden Göle Düşerek Boğuldu28 Mayıs 2021 Cuma 08:57
  • Türkiye'den KKTC'ye HİBE denilmişti ama Santraller Kiralanıyor!28 Mayıs 2021 Cuma 08:50
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti28 Mayıs 2021 Cuma 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Mayıs 2021 Cuma 08:35
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (28 Mayıs 2021)28 Mayıs 2021 Cuma 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti