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Anastasiadis: “Türkiye Garantilerin Kaldırılmasını Hiçbir Zaman Tartışmadı Veya Kabul Etmedi”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Türkiye garantilerin kaldırılmasını hiçbir zaman tartışmadı veya kabul etmedi. Bu Genel Sekreter ile görüşme tutanaklarında açıkça görülüyor” dedi.
Anastasiadis: “Türkiye Garantilerin Kaldırılmasını Hiçbir Zaman Tartışmadı Veya Kabul Etmedi”

Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis dün, bir gazetecinin, Fileleftheros gazetesinin yayımlamakta olduğu Crans Montana tutanaklarının “ilk bakışta kendisini (Anastasiadis) haklı gösterdiği” gözlemini paylaşması üzerine yukarıdaki açıklamayı yaptı, özetle şunları söyledi:

“Önemli olan Kıbrıs Helenizm’inin adalete ermesiydi. Maalesef Türkiye’nin uzlaşmazlığı, 1956’da başlayan ve 1983’te sahte devletin kurulmasıyla devam eden planlı sürecinde tutarlı –bizim tutarsızlığımızla- şekilde ilerliyor. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı veya Kıbrıs Rum tarafına suç yüklenmesin, kimin suçlu olduğunu görmek için tarihsel sürece bakalım.”

Anastasiadis “Türkiye garantilerin kaldırılmasını istemiş miydi” sorusuna karşılık ise “Böyle bir şeyi hiçbir zaman istemedi veya kabul etmedi. Bu, Genel Sekreter ile görüşme tutanaklarında açıkça görülüyor. Sayın Çavuşoğlu Crans Montana öncesinde de sonrasında da garantilerin kaldırılabileceği rüyasından uyanmamızı söyledi. Bunlar hem yazılı, hem de sonrasında Türk tarafının, Genel Sekreter ile görüşmede ortaya konulan tezleriydi.”

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