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Anastasiadis: "Türkiye meydan okuma taktiğinde ısrar ederse müzakereler başlayamaz"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in BM Genel Kurulu için New York'a gidişi öncesinde, "Türkiye meydan okuma taktiğinde ısrar ederse, o zaman müzakereler başlayamaz” mesajını verdiği bildirildi.
Anastasiadis: "Türkiye meydan okuma taktiğinde ısrar ederse müzakereler başlayamaz"

Fileleftheros “New York Öncesinde Mesajlar… Anastasiadis: Meydan Okumalar Durmadan Müzakereler Başlamaz” başlıklı haberinde Anastasiadis’in mesajlarını Associated Press’e özel röportajı aracılığıyla verdiğini yazdı.

Habere göre “müzakerelerin yeniden başlaması için  Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisindeki yasadışı  faaliyetlerinin durması gerek . Yalnız bu da değil. Maraş’ın iskâna açılması tehdidinin de  durması gerek” diyen Anastasiadis “Denizdeki tehditlerine veya karadaki faaliyetlerine bakarak, bizi yaratıcı diyaloğa götürmesi için gerekli olan ortamın yaratılması mümkün değildir,, Tehdit altında müzakere edileceğini zannetmiyorum” ifadesini kullandı.

Anastasiadis röportajın başka bir bölümünde ise  “egemen bir devletin enerji programı ile başka bir ülkenin, muhtemelen öyle istiyor diye, yani ‘siz enerji programınızı erteleyin, biz de Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki müdahalelerimizi erteleyelim’ diye MEB içerisindeki yasadışı faaliyetlerinin örtüştürülmesi konusunun gündeme getirilmesi akıl alır değildir. Böyle bir şey meşruluğu gayrı meşruluk ile eşitlemek olur, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını şaibe altına sokar” dedi.

Haberde Anastasiadis’in Çin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisinin Salı gecesi verdiği davetteki konuşmasında da de bazı mesajlar verdiğine işaret edildi. Anastasiadis Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni sondajlar yapması ve kapalı Maraş’ın iskâna açılması örneklerini vererek “Kıbrıs yeni gerilimler ve Türkiye’den, yeni meydan okumalar eşiğindedir” dedi. Türkiye’nin bu eylemlerinin “uluslar arası toplum tarafından net şekilde kınanması gerektiğini” de savunan Anastasiadis bunların BM anayasasına ve uluslararası hukuka “aykırı, Kıbrıs’ta ve bölgedeki barış ve istikrara tehdit olduğunu”  ve Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlaması için gereken olumlu ortam yaratılmasına “ters düştüğünü” iddia etti.  Anastasiadis “Birinci hedef ve önceliğimiz Kıbrıs’ın, yabancı müdahaleleri, yabancı garantileri ve askerleri olmadan yeniden birleşmesidir” dedi. 

Aynı gazete “Gutrres: Referans Şartlarında Anlaşma” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM’nin 74’üncü Genel Kurul toplantısının başlaması vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında Rum Haber Ajansı’nın sorusuna mukabil “Kıbrıs sorununda, bu sefer geçmiştekinden farklı olacak özlü müzakerelerin başlayabilmesi” umudunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre “mesajım, bu sefer geçmiştekilerden farklı olmasını dilediğim özlü müzakerelere başlayabilmemiz için referans şartlarında süratle anlaşmaya varılmasının çok önemli olduğudur. Crans Montana başta olmak üzere yapılan çalışma temelinde en azından referans şartlarında anlaşmamızın zamanı geldi. siyasi prosedürün yeniden başlaması gerektiğine inanıyorum” dedi.  

Bunun, taraflar için de çok önemli olduğunu belirten Guterres “İlerleme olmaması nedeniyle Güvenlik Konseyi’nde çok sabırsızlık olduğunu görüyor ve tarafların, en azından referans şartlarında anlaşmaya varmaları gerektiğini anlamaları için çok iyi sebepler bulunduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

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