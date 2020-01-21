Anastasiadis: “Türkiye’nin benzeri görülmemiş davranışları devam ediyor”

Rum lider Anastasiadis, “Türkiye’nin benzeri görülmemiş davranışlarının sürdüğünü” iddia ederek bu durumu "kontrol altına almak" için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Rum liderliğinden yapılan basın açıklamasına göre pazartesi günü Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Anastasiadis şöyle dedi:

“Maalesef, Türkler uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyorlar ve tabii ki biz diplomatik ve yasal girişimlerle, bu benzeri olmayan davranışları kontrol altına almak için çabalarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye’ye karşı AB’nin daha sert tedbirler almasının gerekip gerekmediği sorusuna Anastasiadis, yanlış umutlar yaratmak veya en azından şu an için Avrupa’nın böyle tedbirler almaya hazır olduğu izlenimi yaratacak şeyler söylemek istemediğini belirtti.

Anastasiadis, “Türklerin barış istedikleri, Kıbrıs’ta bir çözüm istedikleri ve uluslararası hukuk kurallarına uyacakları umuduyla ve aynı kararlılıkla enerji programını uygulamaya ve her yöne diplomatik girişimleri sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.