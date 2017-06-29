Anastasiadis: “Türkiye’nin önerisi tatmin edici değil”

İsviçre’nin Crans-Monta kasabasında dün başlayan Kıbrıs konferansı çerçevesinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dört noktadan oluşan bir öneri sunduğu iddia edilirken; bunun, Kıbrıs Rum tarafını memnun etmediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Noktalı Öneri Sundu - Anastasiadis, Tatmin Edici Değil Dedi. Alternatif Öneriler Bekleniyor” başlıklı haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dört noktalı bir öneri sunduğunu, Kıbrıs Rum tarafının ise bundan memnun olmadığını ileri sürdü.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Türkiye’nin sunduğu önerinin, garantiler, Yunanistan’ın gündeme getirdiği müttefik konusu, askerin çekilmesi ve çözümün uygulanmasıyla ilgili olduğunu iddia etti.

Taraflardan herhangi birinin fazla ayrıntı vermediğine de dikkat çeken gazete Yunanistan Dışişleri Bakanlığı heyetinden birinin, “aynı nakaratın söz konusu olduğu ve aynılarından biri olduğu” şeklinde ifade kullandığını yazdı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Konferans merkezinden çıkarken yaptığı açıklamada, Türklerin, Güvenlik ve Garantiler başlığının, burada İsviçre’de ilk kez açılmasını, iki sene gecikmeli olarak kabul ettiklerini savunup bunun kayda değer bir olay olduğunu vurguladı.

Gazete “üçüncülerin müdahalelerinin” ise cesaret kırıcı olduğunu yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin, imaj kazanmak için, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres önünde başka bir şey sunmak amacıyla önerisi üzerine bir şeyler inşa edeceği şeklinde tahminde de bulundu.

Aynı kaynaklar, AB’nin ayırımcılık olmadan tüm vatandaşlara sağladığı güvenlik ve garantilere atıfta bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman’ın müdahalesini önemli olarak değerlendirdi.

Gazete bu durum üzerine TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman arasında söz düellosu yaşandığını, Çavuşoğlu’nun “AB bizi ilgilendirmez” şeklinde yorum yaptığını savundu.

Gazete haberinde ayrıca, tartışmayı kapatan ve “garantilerin sürmesiyle çözümün olamayacağı” şeklinde, dolaylı olarak Çavuşoğlu’na yanıt veren BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın müdahalesinin de iyi olarak nitelendirildiğini öne sürdü.

Gazete Feltman’ın sorduğu sorulara, tarafların bugün yanıt vereceğini de anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Haber Ajansı’na dayanarak Türkiye’nin önerisinin, garanti ve müttefik anlaşmaları, Kıbrıs’taki Türk ordusu ve çözümün uygulanmasıyla ilgili olduğunu savundu.

ANASTASİADİS

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Konferans merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada “Türk önerisinin kendilerini tatmin etmediğini” söyledi.

Anastasiadis, bilindik tezlerin yinelenmesinin söz konusu olduğunu ileri sürdü ve BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Feltman tarafından üç sorunun sorulduğunu, bunlara yarın (bugün) yanıt vereceklerini belirtti.

Soruların neyle ilgili olduğu şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, bunların, Garantilere ilişkin alternatif önerilerle ilgili olduğunu söyledi.

ANASTASİADİS’İN KONFERANSIN İLK KISMINDAKİ AÇIKLAMALARI VE KOCİAS’IN ÖNERİSİ

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, konferansın sabahki bölümünde verilecek olan yanıtları tüm gece hazırlaması için müzakere grubuna talimat verildiğini de yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, konferansın dün sabahki açılışı çerçevesindeki ilk görüşmelerinde, “Kıbrıs’a kötülüklerin, Garanti Anlaşması’ndan geldiğini” iddia etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, konferansın ilk bölümünde, Garanti Anlaşmasının ve müdahale haklarının kaldırılması ve bunun yerine anlaşmaların hayata geçirilmesinin takip edilmesine ilişkin bir mekanizmanın kurulması önerisinde bulunduğunu yazdı.

Gazete Yunan diplomatik kaynaklara dayanarak Kocias’ın, bugüne kadar olan garantör ülkelerin bu mekanizmaya katılımının tezat olduğundan bahsederek bu oluşuma kimin katılacağına da karar verilmesi gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Kocias “hüküm veren kişi aynı zamanda yargılanan olamaz” şeklinde ifade de kullandı.

Kocias, esas konunun “nasıl bir devlet” istendiği şeklinde olduğunu, çözümün garantiler ve müdahale hakları olmaksızın normal bir devlete neden olması gerektiğini belirtti.

Alithia bir başka haberinin içerisinde ise Kocias’ın, gazetecilere yönelik yaptığı “Kıbrıs sorununun özünün ele alınması yolunun açılması için sistematik bir şekilde mücadele veriyoruz” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Kocias, Kıbrıs sorununun temel konusunun Güvenlik ve Garantiler konusu olduğunu herkesin kabul ettiğini ve önemli bir adım atıldığını düşündüklerini belirtti.