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Anastasiadis, Ukrayna’yla İlgili AB Toplantısına Katılacak

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Anastasiadis, Ukrayna’yla İlgili AB Toplantısına Katılacak
Anastasiadis, Ukrayna’yla İlgili AB Toplantısına Katılacak

AB-Afrika Birliği zirve toplantısı çalışmaları için Brüksel’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmelerin ele alınacağı Avrupa Konseyi olağanüstü toplantısına da katılacağı haber verildi.

Toplantıda, son diplomatik çabalara odaklanılacağını yazan Alithia gazetesi, AB’nin birliği ile AB’nin diplomatik yola ve gerilimin daha fazla azaltılması gidişatına yönelik desteğinin yeniden teyit edileceğini belirtti.

Anastasiadis’in niyetinin, son 24 saattir gözlemlenen gerilimin azaltılması işaretlerine dair memnuniyetini ifade etmek, aynı zamanda diplomatik çabaların ve “Normandiya Oluşumuyla” ilgili görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulunmak olduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in, dün akşam başlayan AB-Afrika Birliği Zirve toplantısı çalışmaları için hâlihazırda Brüksel’de bulunduğunu anımsattı.

Toplantıda AB ile Afrika arasındaki ortaklık ilişkisiyle alakalı meseleler ile ortak taahhütlerin uygulanmasının ele alınacağını kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in dün “Barış, Güvenlik ve Ülke Yönetimi” konulu bir yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptığını, bugün ise göç konusunda konuşma yapacağını ifade etti.

Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde AB-Afrika Birliği üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağını da kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu akşam adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.

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