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Anastasiadis, Ulusal Konsey'i topluyor!

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Anastasiadis, Ulusal Konsey'i topluyor!
Anastasiadis, Ulusal Konsey'i topluyor!

Haberi  “GYÖ-Enflasyon Hakkında İzahat Yapacak… Başkan Siyasi Liderliği Tatar’a Önerisi ve Ekonominin Durumu Hakkında Bilgilendirmek İçin Ulusal Konsey’i Toplantıya Çağırdı” başlığıyla aktaran Fileleftheros, toplantıda enflasyon baskısı altındaki Rum ekonomisinin de masaya yatırılacağını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Marios Pelekanos Konsey toplantısının 9 Haziran Perşembe günü saat 10.30’da Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirileceğini, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve ekonomideki enflasyon baskısına dair izahat yanında, AB’nin çeşitli mali planlarından yararlanılabilmesi için çeşitli alanlarda onaylanması gereken reformlara destek isteneceğini söyledi.

Pelekanos Rum tarafının, “var olan zorluklara rağmen, Kıbrıs sorununu yeniden çözüm yörüngesine sokabilme hedefini başarmak için GYÖ teklifini ileri götürme çabasını sürdüreceğini de söyledi.

Menelau: “GYÖ teklifini Türk tarafına kullanabileceği boşluk bırakamayız düşüncesiyle yaptık”

Rum tarafının yeni müzakerecisi Menelaos Menelau da Crans Montana sürecinin çökmesinden bu yana 5 yıl geçtiğini hatırlatarak “Türk tarafı BM kararlarında öngörülenler dışında çözüm arayışı için tenzilat olabileceğini zannetmemeli” dedi. GYÖ teklifini, Türk tarafının kullanmaya kalkabileceği boşluk ve bırakılamaz” düşüncesi ve kendilerinin “ilerici oldukları ve tepki değil hareket içinde oldukları mesajını vermek için” yaptıklarını açıkladı.

GYÖ teklifini, “Türk tarafı reddedecek, suçlama yaparak izlenim yaratma oyununu kazanırız düşüncesiyle yapmadıklarını” savunan Menelau “Kıbrıs Rum tarafı kendi tekliflerini sunduğunda, karşı tarafın (teklifini) işitmeye hazır olduğunu açıkladı. Beklentimiz, Türk tarafının teklif ettiklerimizi reddetmek yerine en azından görüşmek için olumlu cevap vermesidir” ifadelerini kullandı.

EDEK ve AKEL’in görüşü

Aynı gazete EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, Menelau ile Ercan Havaalanı’n Türkiye’den yapılacak uçuşlarda iç hat kapsamına alınması konusunu görüştüğünü yazdı.

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