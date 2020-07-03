Anastasiadis ‘uzmanlar komitesi’ ile görüşüyor

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzmanlardan oluşan komite ile görüşüyor.
Görüşme sırasında Covid-19 için uygulanan kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasının dördüncü aşamasından dolayı yaratılan durumun değerlendirileceği öğrenildi.
Toplantının uçuşlarla ilgili tedbirlerin aşamalı bir şekilde kaldırılması ve ülkelerin kategorilere ayrılması konusuna odaklanması bekleniyor.
Rum Lider Anastasiadis ve uzmanlar Birleşik Krallık’taki durumu da ele alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.