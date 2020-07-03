  • BIST 117.143
  • Altın 391,264
  • Dolar 6,8482
  • Euro 7,6963
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Anastasiadis ‘uzmanlar komitesi’ ile görüşüyor

» »
Anastasiadis ‘uzmanlar komitesi’ ile görüşüyor
Anastasiadis ‘uzmanlar komitesi’ ile görüşüyor

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzmanlardan oluşan komite ile görüşüyor.

Görüşme sırasında Covid-19 için uygulanan kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasının dördüncü aşamasından dolayı yaratılan durumun değerlendirileceği öğrenildi. 

Toplantının uçuşlarla ilgili tedbirlerin aşamalı bir şekilde kaldırılması ve ülkelerin kategorilere ayrılması konusuna odaklanması bekleniyor.

Rum Lider Anastasiadis ve uzmanlar Birleşik Krallık’taki durumu da ele alacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meteoroloji Dairesi'nden 'sarı uyarı'03 Temmuz 2020 Cuma 09:49
  • Güney Kıbrıs'ta bugün vaka yok!02 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
  • BAF’ta Elektrikli Otobüs Faaliyete Girecek02 Temmuz 2020 Perşembe 15:00
  • Tungsten Explorer Sondaj Platformu Larnaka’ya Demirledi02 Temmuz 2020 Perşembe 12:20
  • Tutukluyla Fotoğraf Çekip Paylaşan Polise Tepki02 Temmuz 2020 Perşembe 11:49
  • Limasol Bölgesindeki Baz İstasyonlarına Saldırı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:45
  • Köpek Saldırısı Sonucu Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:42
  • Dimitriadis Rum Hükümetini Kapalı Bölge Maraş Konusunda Tutum Belirlememekle Suçladı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:23
  • Trodos’ta Nadir Görülen Orkide Çiçek Açtı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • Miçotakis Neofitu’yla Görüştü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti