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Anastasiadis: Vatanı birleştirecek bir çözüm ihtimalinin sağlayacağı perspektifleri düşünün

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere, “mümkün olmayan taleplerden vazgeçme” çağrısı yaptı.
Anastasiadis: Vatanı birleştirecek bir çözüm ihtimalinin sağlayacağı perspektifleri düşünün

Fileleftheros’a göre görev süresi 2023’te bitecek olan Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta toplanan Dış Rumlara son kez hitap ettiği dün, adayların başkanlık seçimlerine dönük çalışmalarının merkezine Kıbrıs sorunu ve özellikle Crans Montana’yı almaları sebebiyle, bu konudaki bilinen izahını yineledi.

Konuşmasının bir bölümünde “Bizim için tek bir seçenek var. O da iki bölgeli, iki toplumlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarında kaydedildiği şekliyle siyasi eşitliği olan, işleyebilir ve sürdürülebilir devleti gündeme getirecek federasyondur”  diyen Anastasiadis, böyle bir çözümle toprak bütünlüğünü ve tam egemenliği, Türk askerinin çekilmesini ve garanti sisteminin tasfiyesini sağlaması gerektiğini ekledi.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere “mümkün olmayan taleplerden vazgeçmeleri” çağrısı yaparak, “vatanı birleştirecek bir çözüm ihtimalinin sağlayacağı perspektifleri düşünmelerini” istedi.

Politis, “Seçim Öncesinde Crans Montana’nın ‘Kirli Çamaşırları’… Müzakere Grubu Üyesi Tumazos Çelebis’in Açıklamaları Başkan’ı ve Hristodulidis’i İfşa Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Crans Montana’da Rum müzakere heyetinde bulunan Tumazos Çelebis’in Politis 107.6 isimli radyoya dün yaptığı, Crans Montana’da yaşananlara dair açıklamalarını aktardı.

Gazeteye göre Çelebis, müzakerelerin çökmesinden kısa süre önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Anastasiadis’e, “elinde, Türk tarafının garantiler, müdahale hakkı ve gözlem mekanizması ile askerin çekilmesine dair önerisi” bulunduğunu söylediğini ancak Rum tarafının bunu görmezden geldiğini söyledi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Rum Yönetimi başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in “ihanet olur” diyerek Rum tarafının öneri sunmasına şiddetle karşı çıktığını da söyleyen Çelebis, “Hristodulidis’in tepkisi yüzünden biz öneri sunana kadar bir hafta geçti, önerilerimiz de Genel Sekreter’in istediği gibi net maddeler şeklinde değil tam bir romandı” ifadesini kullandı.

Çelebis, “Müzakerelerin başarısızlığa uğramasında Kıbrıs Rum tarafına düşen ne sorumluluk varsa başkan olarak Nikos Anastasiadis’in ve eğer yanlış yolda olduğuna inanıyorlarsaydı onu geri çevirmeleri gereken danışmanlarının olduğunu” söyledi; Nikos Hristodulidis'in de baş danışmanı olarak, çözüme ulaşılamayacağı konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu vurguladı.

Öte yandan Haravgi, açılış töreni dün yapılan ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek Dış Rumlar Konferasında, Kıbrıs sorunu, enerji ve diaspora konularının masaya yatırılacağını hatırlattı.

 

 

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