Anastasiadis Vatikan’a giderek, Papa Francesco ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yatırım forumuna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunma amacıyla gittiği New York’tan dün akşam saatlerinde ayrılarak İtalya’nın başkenti Roma’ya geçti.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dünkü temasları çerçevesinde Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile bir araya geldiğini yazdı.



Habere göre, Anastasiadis görüşmede Kıbrıs sorunundaki perspektifler ve bugünkü koşullar hakkında bilgi verdi. Anastasiadis’in Lajcak’a, ülkesinin hem çözüm çabalarına verdiği destek, hem de Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne katkılarından ötürü teşekkürler etti.

Gazete, Anastasiadis’in İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile de görüştüğünü yazdı.

ROMA ZİYARETİ

Gazete haberinde, Anastasiadis’in dün gece New York’tan ayrıldığı ve Roma’ya gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Gazeteye göre, Rum lider, Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri için AB devlet ve hükümet başkanlarının gerçekleştireceği gayri resmi zirve toplantısına katılacak. Anastasiadis, ayrıca eşi Andri Anastasiadis ile birlikte Vatikan’a giderek, Papa Francesco ile görüşecek.

Anastasiadis’in, 26 Mart tarihinde adaya dönmesi bekleniyor.

HRİSTODULİDİS’İN WASHINGTON TEMASLARI

Öte yandan, Politis gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yeni Amerikan Hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere bugün Washington’a gideceğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Beyaz Saray Personel Şefi Reince Priebus, Atlantic Council Başkanı Damon Wilson, Avrupa ve Euro-Asya İlişkileri Dışişleri Bakan Yardımcısı John Heffern, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Koen, Ulusal Güvenlik Konseyi Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye Direktörü Shannon Culbertson ve diğer yetkililerle görüşecek.

Pazar günü Amerikan Yahudi örgütü AIPAC’in yıllık konferansında hazır bulunacak olan Hristodulidis, ayrıca Pazartesi günü AB üye ülkelerin bakanlarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Hristodulidis, Washington temasları çerçevesinde Amerikalı gazeteciler ve Amerikan düşünce kuruluşu yetkileriyle düzenlenecek çalışma yemeğine de katılacak.

Enerji şirketlerinden ExxonMobil yetkilileriyle de görüşecek olan Hristodulidis, adaya dönmek üzere Salı günü yola çıkacak.