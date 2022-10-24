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Anastasiadis Vatikan’da

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eşi Andri Anastasiadis ile birlikte dün resmi bir ziyaret için Vatikan’a gittiği bildirildi.
Anastasiadis Vatikan’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eşi Andri Anastasiadis ile birlikte dün resmi bir ziyaret için Vatikan’a gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in bugün, Papa Francis ile görüşeceğini ve görüşmede, Papa Francis’i Kıbrıs sorunundaki son durum, iklimsel değişiklik ve iklimsel değişikliğin Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki etkileriyle ilgili Güney Kıbrıs’ın aldığı inisiyatiflere dair bilgilendireceğini yazdı.

Gazete, görüşmede mülteci sorunu ve Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen mülteciler nedeniyle Güney Kıbrıs’ın yaşadığı sorunların ve Güney Kıbrıs-Vatikan ilişkilerinin de ele alınacağını kaydetti.

Haravgi gazetesi de, Anastasiadis’in Vatikan temasları çerçevesinde Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı, Başpiskopos Pol Galaher ile görüşeceğini; aynı günün akşamında da Vatikan’daki Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yorgos Pullidis’in kendisi onuruna vereceği yemeğe katılacağını belirtti.

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