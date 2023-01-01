Anastasiadis ve bazı siyasi partilerin yeni yıl mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bazı siyasi partiler yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Haravgi’ye göre “Anastasiadis, aktif başkan olarak yayımladığı son mesajında, Kıbrıs sorununu çözemeden ayrılacak olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek sorumluluğunu Türkiye’ye yükledi, ekonomik krizin göğüslenmesinde yaptıklarını öne çıkararak “başarısızlıklarını pandemiye ve Rusya’nın Ukrayna müdahalesine bağladı.”

DİKO 2022’nin zor bir yıl olduğuna dikkat çekerek 2023’ün “Kıbrıs sorununun çözümü, ekonomik kalkınma, yeşil dönüşüm, pahalılıkla mücadele, mülteciler meselesinin etkin göğüslenmesi, kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, kurumların güçlendirilmesi, yeni neslin, eğitimin ve sağlığın güçlendirilmesi önceliklerine sahip yeni bir hükümet getirmesini” diledi, başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’i adres gösterdi.

EDEK 2023’te Kıbrıs sorununun “istila ve işgal sorunu rayına yeniden oturtulması, uluslararası konferans çağrılarak işgale son verilmesi, Türk askerinin çekilmesi, Kıbrıslı Türk ve Rum göçmenlerinin güvenlik içerisinde geri dönmesi, Türkiye kökenlilerin geri gitmesi, Maraş’ın BM himayesi altında derhal yasal sahiplerine verilmesi konularının görüşülmesi için uluslararası konferans çağrılması gerektiğini” savundu. Nikos Hristodulidis ile birlikte bir sonraki hükümetin ortağı olacağına inanç belirtti.