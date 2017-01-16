Anastasiadis ve Çipras Kıbrıs sorunundaki icraatları ele aldı

Alithia haberi “Ortak Strateji Başkanlığın elinde… Başkan Anastasiadis ve Aleksis Çipras Sürekli İletişimde… Teknokratların Görüşmesi Çarşamba Günü Mont Pelerin’de Başlıyor” başlığıyla manşete çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Cenevre’de cereyan edenler nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’a resmen ve tam sahip çıkmalarına karşın Kıbrıs sorunuyla ilgili önümüzdeki kritik dönemin hazırlığını artık şahsen üstlendikleri, bu sebeple sıklıkla uzun telefon görüşmeleri yaptıkları bildirildi.

Alithia haberi “Ortak Strateji Başkanlığın elinde… Başkan Anastasiadis ve Aleksis Çipras Sürekli İletişimde… Teknokratların Görüşmesi Çarşamba Günü Mont Pelerin’de Başlıyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Anastasiadis ve Çipras’ın gerek teknokratların Çarşamba günü Mont Pelerin’de başlayacak görüşmelerinde, gerekse daha sonra yer alacak siyasi düzeydeki görüşmelerde izlenecek ortak çizgi ve ortak dil belirleyip Mont Pelerin 2 ve Cenevre’de yaşadıkları sorunlardan ve uyumsuzluklardan kaçınmak için birbiri ardına uzun telefon görüşmeleri yaptığına işaret etti. Gazete ihtiyaç olması halinde iki liderin önümüzdeki günlerde Rum tarafında veya Yunanistan’da yüz yüze görüşme olasılığı olduğunu haber verdi.

Habere göre Anastasiadis ve Çipras Cenevre’de cereyan edenler nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas’a resmen ve tam sahip çıkmalarına rağmen gerçekte Kıbrıs sorunundaki güncel icraatları artık kendi ellerine aldılar.

RUM TEKNİK HEYETİ

Bu arada teknokratların görüşmesiyle ilgili hazırlıklar da devam ediyor.

Görüşmenin Mont Pelerin’de yapılacağı dün netleşti, bugün de Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’e eşlik edecek 4 kişilik ekip üyeleri belirlenecek. Hukukçu, diplomat ve askerlerin bulunacağı Rum ekibin İsviçre’ye yarın (Salı) gideceği haber verildi.

RUM –YUNAN KOORDİNASYONU ANASTASİADİS’İN GÜVENLİK ÖNERİSİ TEMELİNDE

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis bu gazeteye (Alithia) yaptığı açıklamada Rum-Yunan hükümetlerinin koordinasyonunun, Anastasiadis’in güvenlik ve garantilerle ilgili önerisi temelinde yapılmakta olduğunu söyledi. Gazete 12 Ocak’ta Cenevre’de de ortaya konulan 3 eksenli (çözüm maddelerinin normal ve güven içerisinde uygulanmasını ve çözüm sonrası olguları, egemenlik ve toprak bütünlüğünü garanti edecek BM Güvenlik Konseyi’nin güçlü kararı; Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs Dostluk Antlaşması ve geçiş döneminde güvenlik tehditlerini göğüsleyip önlemek için Kıbrıs’ta çok uluslu polis gücü bulunması) önerinin federasyonun dış ve iç güvenliğini ve çözüm maddelerinin uygulanması mekanizmalarını kapsadığını hatırlattı.

Habere göre Hristodulidis, Cumartesi günkü Anastasiadis-Çipras telefon görüşmesinde Cenevre’deki Kıbrıs konferansının sonuçlarını gözden geçirip önümüzdeki dönemde izlenecek strateji üzerinde çalışıldığını, liderlerin dün bir telefon görüşmesi daha yaptıklarını ve aralarında sürekli koordinasyon bulunduğunu söyledi.

Gazete, Mont Pelerin’de Çarşamba günü başlayacak teknokratlar düzeyindeki görüşmelere 6 heyetin katılacağını yazdı, ancak katılımcıları “üç garantör ülkenin, Kıbrıs’taki iki tarafın, BM’nin ve AB’nin heyetleri” olarak (toplamda 7) sıraladı.

Gazete Hristodulidis’in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Mont Pelerin’de 18 Ocak’ta başlayacak teknokratik düzeydeki görüşmelerin 20 Ocağa kadar süreceğini ve Mavroyannis başkanlığındaki Rum heyetin Mont Pelerin’e Salı günü (yarın) gideceğini kaydettiğini yazan gazete, heyet üyelerinin bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda anayasa ve güvenlik konusunda uzman hukukçular, güvenlik konusunda derin bilgiye sahip askerler ve diplomatlar arasından seçileceğini vurguladı.

KIBRIS SORUNUNDAKİ GELİŞMELER YENİDEN LE MIRADOR’A KAPANIYOR

Simerini de haberi manşetten “Kıbrıs ve Yunanistan Mont Pelerin’de Tam Bağımlı… Anastasiadis Teknokratların İsim Listesini İnceliyor” başlığıyla aktardı.

Gazete Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin yeniden İsviçre’nin Mont Pelerin Kasabası’ndaki Le Mirador Otel’e kapanacağını, üç garantör ülke, Kıbrıs Türk, Rum ve AB heyetlerinin Perşembe gününe kadar Güvenlik ve Garantiler başlığında “garantiler ve askerler olmadan, tarafların birinin güvenliği diğerinin aleyhine olmayacak şekilde güvenliğin nasıl sağlanacağı” sorusuna cevap bulmak için ortak kabul görecek tezler bulmaya çalışacağını yazdı.

Haberde, Rum heyet başkanı Mavroyannis’in son 24 saattir Yunan heyeti başkanı Dimitris Paraskevopulos ile istişare içerisinde olduğu, her ikisinin de sürekli temas halinde bulunan Anastasiadis ve Çipras’tan sürekli direktifler aldığı kaydedildi.

KONFERANS YENİDEN SİYASİ DÜZEYDE TOPLANANA KADAR KIBRIS’TA LİDERLER GÖRÜŞMESİ OLMAYACAK

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun iç yönlerine dair –beklenmeyen bir gelişme olmaması halinde- Kıbrıs’ta görüşme yapmayacağını, Kıbrıs konferansı yeniden siyasiler düzeyinde toplandığında, liderlere ve müzakere heyetlerine açıkta kalan konuları görüşmeleri için Cenevre modeli (9-11 Ocak) izlenerek birkaç gün süre tanınmasının beklendiğini yazdı.

TEKNİK HEYETLER

Gazete Mont Pelerin’deki teknokratlar görüşmesine katılacak Rum heyetine Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Türk heyetine Özdil Nami, Yunanistan heyetine (Dışişleri Bakanlığı’ndan) Dimitris Çanakopulos, Türkiye heyetine (Dışişleri Bakanı adına) Ahmet Muhtar Gün, İngiltere heyetine (Dışişleri bakanlığı Genel Müdürü) Jonathan Allen ve AB’den (BM’deki daimi temsilci) Peter Sorensen’in başkanlık edeceğini yazdı.

Politis de “Yeni Mont Pelerin İçin Hararetli Ön Hazırlık… Anastasiadis-Çipras Çarşamba Arifesinde Sürekli İletişimde” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde Cenevre’deki imtihandan kaynaklanan “bulutların dağıldığını” , Rum ve Yunan hükümetlerinin Mont Pelerin’de 18-20 Ocak’ta yer alacak teknokratlar düzeyindeki görüşmelere kararlılıkla hazırlandığını yazdı.

Gazete teknokratlar düzeyinin ardından konferansa siyasi düzeyde, Ocak sonu veya Şubat başlarında devam edeceğini de haberine ekledi.

Haravgi haberi “Atina ve Lefkoşa Hareketlerini Koordine Ediyor” başlığıyla manşetten değerlendirdi.