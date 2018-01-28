Anastasiadis ve Malas ikinci tura kaldı

TOPLAM: KIBRIS 84.8% Kayıtlı seçmen sayısı: 466.897
Oy kullananların sayısı: 335.528 (71.86%)
Oy kullanmayaların sayısı: 131.369 (28.14%)
Geçerli oy:327.736 (97.68%)
Geçersiz oy:4.895 (1.46%)
Boş:2.897 (0.86%)
NIKOS ANASTASIADIS 35.59% 116.653
STAVROS MALAS 30.22% 99.053
NIKOLAS PAPADOPOULOS 25.67% 84.129
CHRISTOS CHRISTOU 5.67% 18.586
GIORGOS LILLIKAS 2.15% 7.062
ANDREAS EFSTRATIOU 0.22% 709
CHARIS ARISTEIDOU 0.20% 643
MICHAIL MINA 0.17% 553
CHRISTAKIS KAPILIOTIS 0.11% 348
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