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Anastasiadis ve Malas ikinci tura kaldı

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Anastasiadis ve Malas ikinci tura kaldı
Güney Kıbrıs başkanlık seçim sonuçları:

TOPLAM: KIBRIS 84.8% Kayıtlı seçmen sayısı: 466.897

Oy kullananların sayısı: 335.528 (71.86%)

Oy kullanmayaların sayısı: 131.369 (28.14%)

Geçerli oy:327.736 (97.68%)

Geçersiz oy:4.895 (1.46%)

Boş:2.897 (0.86%)

NIKOS ANASTASIADIS 35.59% 116.653

STAVROS MALAS 30.22% 99.053

NIKOLAS PAPADOPOULOS 25.67% 84.129

CHRISTOS CHRISTOU 5.67% 18.586

GIORGOS LILLIKAS 2.15% 7.062

ANDREAS EFSTRATIOU 0.22% 709

CHARIS ARISTEIDOU 0.20% 643

MICHAIL MINA 0.17% 553

CHRISTAKIS KAPILIOTIS 0.11% 348

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