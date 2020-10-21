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Anastasiadis ve Mitsotakis: “Ersin Tatar, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle müzakere masasına gelmemeli”

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Anastasiadis ve Mitsotakis: “Ersin Tatar, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle müzakere masasına gelmemeli”
Anastasiadis ve Mitsotakis: “Ersin Tatar, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle müzakere masasına gelmemeli”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın müzakere masasına, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle gelmemesini umduklarını söyledi.

Rum radyosu, Mitsotakis ile Anastasiadis’in bugün Rum tarafında gerçekleştirilmekte olan 8’inci Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır işbirliği zirvesi öncesinde Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştüğünü duyurdu.

Anastaiadis Mitsotakis’i Saray’da karşılarken “biz BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, üyesi olduğumuz ve çözümden sonra da üye olmaya devam edeceğimiz AB ilke ve değerlerine uygun işleyebilir, tutarlı ve sürdürülebilir çözüme bağlıyız” dedi.

Anastasiadis, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı Türk lider tarafından bugüne kadar ortaya konulan tezlerin nihai talebi olmamasını diliyorum çünkü böyle bir durumda, anlaşılacağı gibi, bir sapma olur. Önümüzdeki hafta yapmaya karar verdiğimiz görüşmeye kadar ve Genel Sekreter’in inisiyatifi arifesinde, ortamı dinamitleyebilecek açıklama yapmak istemiyorum.”

Kiriakos Mitsotakis ise “seçim kampanyası döneminde, Kıbrıs Türk tarafının niyeti olarak ortaya konulanların, seçim propagandası çerçevesinde olmasını dilerim. Bazı zamanlarda söylenenler, aslında kast edilmiyor olabilir. 46 yıl sonra Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek için çok arzu edilen çözümün bulunabilmesi için herkesin müzakere masasına,  bugün cereyan edenleri dikkate alarak, BM kararlarına, Kıbrıs’ın Avrupa gerçeğine mutlak saygıyla oturmasını dilerim.”

GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN-MISIR 8’İNCİ ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ BUGÜN…

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır 8’inci üçlü işbirliği zirvesi bugün Kıbrıs’ta gerçekleştiriliyor. Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kapalı Maraş konularının de ele alınacağı zirve çalışmaları tamamlandığında ortak bir açıklama benimseneceği ve katılımcı liderlerin ortak basın toplantısı düzenleyeceği haber verildi.

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