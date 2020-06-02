Anastasiadis Yakın Zamanda İsrail’e Gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yakın zaman içerisinde bazı bakanlarıyla birlikte, İsrail’e gitmeyi planladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, Rum Dışişleri, Savunma, Enerji Bakanları ve Turizm Müsteşarı ile birlikte, yakın zamanda Kudüs’e ziyaret gerçekleştirmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in, iki ülkeyi ilgilendiren ve açıkta kalan konuları İsrail hükümeti ile özlü bir şekilde ele almak amacıyla Kudüs’e gideceğini belirtti.

Sentonas, Anastasiadis’in telefon görüşmesi sırasında yeniden seçilmesinden dolayı Netanyahu’yu tebrik ettiğini, ayrıca iki ülkenin bugüne kadar sürdürdüğü mükemmel işbirliğinin devam etmesi yönündeki kararlılığın da dile getirildiğini ifade etti.

Anastasiadis ve Netanyahu’nun, koronavirüsün göğüslenmesinde iki ülkede ortaya çıkan durum ve aşamalı olarak normalleşmeye geçişi de ele aldıklarını belirten Sentonas, Anastasiadis’in iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması konusunu da gündeme getirdiğini söyledi.

Sentonas, görüşme sırasında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğinin geliştirilmesi, ileri sürdükleri “Türkiye’nin yasa dışı faaliyetleri” ışığında Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlik konularının da ele alındığını belirtti.