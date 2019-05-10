Anastasiadis yaptırım istedi, “çay ve sempati” aldı

Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan Türkiye’nin sondaja başlamasını engelleyecek bir baskı mesajı ve Türkiye’ye, AB’nin daha önce Rusya’ya uyguladığına benzer yaptırımlar uygulamasını sağlamak ümidiyle katıldığı Gayrı Resmî Avrupa Konseyi’nde ortaklarından aldığı desteğin şifahi düzeyde kaldığı haber verildi.

Politis “Başkan ‘Çay ve Sempati’ Başardı…. 27 Lider Şifahi Destekle Yetindi… Tusk Hiç Türkiye’ye Karşı Önlemden Söz Etmedi… Özlü Bir Şey İçin Ümitler 28 Mayıs’a Kaldı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde hiçbir resmî ağızlardan, AB’nin Türkiye aleyhine önlem alması ifadesi çıkmadığına dikkat çekti.

Konsey Başkanı Donald Tusk’un Türkiye’yi bir AB üyesi ülkenin egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırmakla ve Avrupa Konseyi’nin gelişmeleri yakından takip edeceğini söylemekle yetindiğine işaret eden gazete “kimse somut önlem açıklaması beklemiyordu ancak hükümetin söylemi, Tusk’tan güçlü bir siyasi açıklama elde edeceğimiz izlenimi yaratmıştı, ancak olmadı” ifadesini kullandı.

Gazete, iç sayfasında detaylandırdığı haberinde diplomatik kaynakların, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaja başlamaya hazırlandığı “kritik bir dönemde” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin çok yüksek tuttuğu ancak boşa çıkan Türkiye’ye karşı önlem kararı alınması beklentisinin, ya 28 Mayıs yahut 20 Haziran’daki Konsey toplantısında gerçekleşebileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi, “sonraki Konsey toplantısında eylemlerin gözden geçirilme ihtimalini açık bıraktığı” düşüncesiyle Tusk’un açıklamasından memnun görünüyor. Üye ülkelerin hep birlikte Türkiye’yi, Rum Yönetimi’nin “egemenlik haklarına saygı göstermeye” çağırmasını da olumlu buluyor.

Yunan diplomatik kaynakları, önlem alınması niyetinin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Çipras tarafından Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelere aktarıldığını, alınan tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Gazete Anastasiadis’in Romanya’da Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuzeppe Conte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile bir araya geldiğini, eylem ve söylem eşgüdümü sağlamak maksadıyla da Aleksis Çipras ile görüştüğünü yazdı.

Fileleftheros manşet haberini “Bize, Kendiliğinden Anlaşılır Olanı Verdiler… AB Kıbrıs’ı Destekliyor, İzleyeceği Türkiye’den Saygı İstiyor” başlığıyla aktardı.

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Fatih’i Doğu Akdeniz’e göndererek sondaja hazırlanmasını “ikinci istila” diye niteleyerek ortaklarından destek talep etmesine karşılık Tusk’un, AB’nin Güney Kıbrıs’ın yanında olduğu ve Türkiye’yi, egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırdığı mesajı verdiğine dikkat çekti.

Gazete Tusk’un söylediklerinin AB’nin kendiliğinden anlaşılır olan; başka ülkeler karşısında kendi üyesi ülkelerden yana olma tavrı olduğuna dikkat çeken gazete, Anastasiadis’in Gayrı Resmî Konsey toplantısında ve önceki Avrupa Halk Partisi liderler toplantısında ortaklarına, “verilmesi gereken mesaj, AB’nin başka ülkeler için geçmişte aldığı kararların muadili olmalıdır” mesajını da bu yüzden verdiğine işaret etti.

“ÜLKE OLARAK TÜRKİYE’YE DEĞİL ŞAHISLARA KARŞI ÖNLEM”



Gazete “Avrupa Birliği’nin gelecek iki toplantısı (29 Mayıs ve 20 Haziran) Lefkoşa’ya, Kırım meselesinde Rusya örneğinde kararlaştırılan önlemler örneği izlenerek, ülke olarak Türkiye’ye değil şahıslara karşı olacak önlemler içerecek kararı elde etme çabasını sürdürme fırsatı verecek” ifadelerine yer verdi.

Aynı gazetenin “Hristodulidis Fransızlar Tarafından Açıklamalar Yapılacağını İlan Etti… Dışişleri Bakanı: AB Olmadan MEB’deki Krizle Baş Edemeyiz” başlıklı haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, önümüzdeki 24 saat içerisinde, sözde “Kıbrıs MEB”i diye nitelediği Doğu Akdeniz’de enerji konularında gelişmeler beklenmesi gerektiğini söyledi.

“AB’NİN YARDIMI OLMADAN MEYDAN OKUMALARLA BAŞA ÇIKAMAYIZ”

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Avrupa Günü konulu etkinliğinde konuşan Nikos Hristodulidis, AB’ye üyeliği “tarihi kavşak” diye niteledi ve şunları söyledi: “AB’nin yardımı olmasaydı Kıbrıs önceki yıllardaki birçok meydan okumayla başa çıkabilir miydi? Mesela AB olmadan 2013’teki (ekonomik) krizle başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum. Bugün münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde Türkiye ile yaşadığımız krizle AB’nin, AB içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum.”

AVRAMOPULOS

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun davetlisi olarak Rum tarafında bulunan Yunan Avrupa komiseri Dimitris Avramopulos, Fatih’in Doğu Akdeniz’de sondaja hazırlanmasıyla ilgili soruya karşılık “Avrupa net mesajlar verdi. Henüz önlemler inceleme noktasına gelmedik” dedi, itidal ve mantığın hakim olması dileğinde bulundu.

Avramopulos Türkiye’nin Avrupa perspektifinin anahtarının “Kıbrıs sorununun çözümü ve ortaya çıkan sıkıntıların halledilmesi olduğu” iddiasını da ortaya koyarak “Ada’nın geleceğinin, refah ve güvenliğinin garantisi, Kıbrıs’ın da üyesi olduğu büyük Avrupa ailesidir” iddiasında bulundu.

PAVLOPULOS

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise “Helen Amerikan Birliği (AHEPA) heyetini dünkü kabulü sırasında Türkiye’ye “Yunanistan ve Kıbrıs Uluslar arası hukukun ve Avrupa hukukunun uygulanmasını ¬dayatacak ve savunacak irade ve güce sahiptir. Kıbrıs ve Yunanistan MEB’leri Avrupa Birliği’nin de MEB’idir” iddiasında bulundu.

ANASTASİADİS

Alithia “Türkiye Takipte… Hükümet Avrupa Komisyonu’nun Desteğinden Memnun” başlığıyla manşetten, “Türkiye Laftan Anlamaz… Prodromu ‘Özde Avrupa Konseyi Dün Türkiye’yi İzlemeye Aldı” başlığıyla da iç sayfasından aktardığı haberinde Tusk’un yaptığı açıklama dışında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Euronews’a yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre “Avrupa Konseyi Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumalarını takip edecek. Ya 28 Mayıs’taki olağanüstü ya da Haziaran’daki olağan Konsey toplantısında ona göre kararlar alınacak” diyen Anastasiadis “gayrı resmî nitelikte olduğu için dünkü Konsey toplantısında karar alınamazdı” dedi.

Romanya’daki toplantıda Avrupalı ortaklarından ne istediği, hangi karşılığı aldığı sorulduğunda, “Bütün süreç içerisinde Türkiye tarafından yapılanlar, özellikle de bana göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ikinci istilası demek olan son cereyan edenler hakkında detaylı bilgi verdim” diyen Anastasiadis AB’den daha pratik bir şey talep edip etmeyeceği sorulduğunda ise şunları söyledi:

“Konuşmamda, AB’nin yalnız aday ülkeye değil, üçüncü ülkelere de uluslararası hukuku ihlal ettikleri için somut yaptırımlar uyguladığı örnekleri ortaya koydum. Türkiye’nin aday ülke olarak üye bir ülkeye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesinin, yalnız üye ülkelere değil Avrupa’nın kendisine karşı da yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki saygısızlığını gösterdiğini vurguladım. Türkiye’nin laftan anlıyor görünmediğine işaret ettim ve AB’nin üçüncü ülkelere nasıl davranılıyorsa üye ülkelere de öyle davranması gerektiğini artık somut şekilde göstermesi gerektiğini vurguladım.”

Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu da Konsey toplantısı sonrasında Konsey’in aslında dünden itibaren Türkiye’yi takibe aldığını, Anastasiadis’in mevkidaşlarından aldığı destekten memnun olduğunu söyledi.