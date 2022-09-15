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Anastasiadis, yeni İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’in güven mektubunu kabul etti

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Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle, yeni İngiliz Komiseri Siddiq’in güven mektubunu kabul ettiği bildirildi.
Anastasiadis, yeni İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’in güven mektubunu kabul etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle, yeni İngiliz Komiseri İrfan Siddiq’in güven mektubunu kabul etti.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in törendeki konuşmasında, Siddiq’e her türlü desteği ve yardımı yapacağını teyit ederek, hükümetin kendisiyle, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik sıkı iş birliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabalardaki rolünden bahsederken, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik zemininde ve Uluslararası Hukuk ile Avrupa ilkeleri doğrultusunda çözüm bulunması için müzakerelere yeniden başlanmasına hazır olduğunu kaydetti.

Anastasiadis ayrıca, Güven Yarayıcı Önlemler ile Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” deniz bölgelerinde ve Maraş’taki “yasa dışı faaliyetlerinden” söz etti.

Habere göre Siddiq ise, bu göreve atanmış olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.

Siddiq, Anastasiadis’in başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirtti ve bu ilişkinin, iki ülkenin ortak değerlerine dayandığını söyledi.

Siddiq ayrıca, Kıbrıs sorununa adil, demokratik ve kalıcı çözüm bulunmasına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

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