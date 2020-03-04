Anastasiadis: “Yeşil Hat’tan organize edilen göçmen akışıyla ilgili tedbir şart”

"Kıbrıs Cumhurbaşkanı" Nicos Anastasiades, Yeşil Hat üzerinden artan organize ve yasa dışı geçişlerle ilgili büyük endişe duyulduğunu ifade etti ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı’ya tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Sayın Akıncı’ya, Yeşil Hat üzerinden artan organize ve yasa dışı mülteci akışıyla ilgili büyük endişe duyduğumuzu ilettim” dedi.