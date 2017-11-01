Anastasiadis yineledi: Başkanlık seçimlerinden sonra çözüme yönelik yeni bir girişim başlayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişimin Güney Kıbrıs’ta Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden sonra başlatılmasını beklediğini yineledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün katıldığı bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak ikinci turu ise 4 Şubat’ta yapılması planlanan seçimler sonrasında uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir girişim başlatmasını beklediğini yineledi.

Anastasiadis, aralarında BM Genel Sekreteri’nin de bulunduğu pek çok uluslararası unsurun yeni bir girişim başlatmasını beklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da dikkate alarak, seçimlerden sonra yeni bir girişim olacağını öngördüğünü ifade etti.

Toplumlararası diyaloğun yanı sıra, Kıbrıs için yapılacak uluslararası konferansın çok iyi hazırlanması gerektiğini de yineleyen Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin raporuna ilişkin “eleştirel sözlerini” de yorumladı.

Anastasiadis, Akıncı’nın Crans Montana zirvesinin başarısızlığının sorumluluğunun “sadece Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk tarafına yüklenmemesi sebebiyle, protesto etmekte haklı olduğunu” ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu altı konu üzerinde bir stratejik anlaşmaya varılacak düzeyde ilerleme sağlanmasını istediğini, yazılı önerilerle ancak koşullara bağlı şekilde kanıtlayan tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu iddia eden Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçimleri sonrasında Türkiye’nin girişim başlatması olasılığının sorulması üzerine ise, “bunu bilmediğini” söyledi.

“SİYASİ EŞİTLİK İLE SAYISAL EŞİTLİK FARKLI ŞEYLERDİR”

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in, Dipkarpaz Ortaokulu’nun yüzüncü yılı sebebiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “herkesin istediği, beklediği ve umut ettiği bir devletin işlemesinin, taraflı bir anlaşmayla mümkün olacağını zannetmenin mantıksız olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis: “Bazılarının, daha az nüfusa sahip toplumlara daha fazla haklar veren koşulların, eşitlik argümanı aracılığıyla yaratılmasının mümkün olduğunu sanmaları mantıksızdır. Sayısal eşitlik ile siyasi eşitlik farklı şeylerdir ve müzakere ettiklerimize anlatmaya çalıştığımız da budur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların yerlerinde kalmak adına verdikleri mücadelenin ve sahip oldukları endişelerin farklında olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümünün ilk sıradaki öncelikleri olduğunu vurguladı.

“VERGİLER İÇİN GİRİŞİM”

Anastasiadis ayrıca, KKTC makamlarının Kuzey’de yaşayan Maronit ve Kıbrıslı Rumlara gönderilen malzemelerden vergi alınması kararını BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, AB ülkeleri ile ABD ve Rusya hükümetlerinin gündemine getirdiğini belirtti.

“İşgal rejiminin uygulamalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini” söyleyen Anastasiadis, “insan haklarının yeniden sağlandığını görene kadar mahsurların destekçisi olmayı sürdüreceklerini” sözlerine ekledi.