  • BIST 3.392,43
  • Altın 998.663
  • Dolar 18.2503
  • Euro 18.2266
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Anastasiadis Yunanistan'ın hediye ettiği uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağıyla ilk yolculuğuna Cuma gün çıkacağı bildirildi.
Anastasiadis Yunanistan'ın hediye ettiği uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağıyla ilk yolculuğuna Cuma gün çıkacağı bildirildi.

Politis gazetesi, Anastasiadis ile beraberindeki ekibin, özel jetle olan ilk yolculuğunu Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gerçekleştireceğini ve burada, “Kıbrıs Armatörler Birliği” tarafından düzenlenen yemeğe katılacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in daha sonra Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere Londra’ya, ardından da BM Genel Kurulu toplantısına katılmak amacıyla New York’a gideceğini kaydetti.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hellim satışı için yeni önkoşullar getirildi13 Eylül 2022 Salı 11:20
  • Lefkoşa’daki kokunun kaynağı belli oldu13 Eylül 2022 Salı 10:28
  • AB "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişi araç olarak kullandığını" resmen kabul etti iddiası12 Eylül 2022 Pazartesi 12:06
  • Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ana okullar bugün açıldı12 Eylül 2022 Pazartesi 12:05
  • KKTC’de yaşayanların sayısı 66112 Eylül 2022 Pazartesi 09:12
  • Düzensiz mülteciler konusunda Stewart’a eleştiri11 Eylül 2022 Pazar 17:53
  • KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumların toplam sayısı 66111 Eylül 2022 Pazar 14:19
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile krizde Almanya’dan yardım istedi11 Eylül 2022 Pazar 11:28
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı10 Eylül 2022 Cumartesi 12:26
  • AB Enerji Komiseri Simson, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak10 Eylül 2022 Cumartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti