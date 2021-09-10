Anastasiadis yurtdışı ziyaretlerine başlıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta yurt dışında bazı temaslarda bulunacağı haber verildi.

Anastasiadis’in ilk ziyaretini önümüzdeki hafta Bahreyn’e gerçekleştireceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’e ziyaretinde Dışişleri, Enerji ve Tarım Bakanları yanı sıra Turizm müsteşarı ile hükümet sözcüsünün de eşlik edeceğini kaydetti.

Elindeki bilgilere dayanarak, Rum kesimi ile Bahreyn arasında iki anlaşma imzalanacağını haber veren gazete, anlaşmalardan ilkinin ekonomi ve teknik iş birliğiyle ilgili bir karşılıklı anlayış memorandumu, ikincisinin ise diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlarındaki vizelerin kaldırılmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Gazete, ziyaretin amacının Körfez bölgesindeki ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Anastasiadis’in Bahreyn’in ardından 16-17 Eylül tarihlerinde Atina’yı ziyaret ederek Avrupa Birliği (AB) Akdeniz üye devletleri toplantısına (MED 7) katılacağını kaydeden gazete, MED 7’ye iki ülke (Hırvatistan ve Slovenya) daha ekleneceğini ve bunun MED 9 olarak adlandırılacağını bildirdi.

Toplantının iki aşamada gerçekleştirileceğini ve Akdeniz’deki iklim değişikliğinin ele alınacağı birinci aşamada Anastasiadis’e Tarım Bakanı Kostas Kadis’in de eşlik edeceğini belirten gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, sekiz lidere yönelik davetinde, Atina toplantısının amacının, Akdeniz’de, AB ilke ve değerleri temelinde güvenlik ve refahın ileriye götürülmesine ilişkin taahhüdün yeniden teyit edilmesi olduğunu belirttiğini aktardı.