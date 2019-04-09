Anastasiadis:Akıncı açık konuşsun

İşte bazı satır başları:

“45 yıldır Kıbrıslı Türkler ve Türk yerleşikler yerinden edilmiş 167 bin Rum’un mallarını yağmalıyor. Akıncı, talep ettikleri ile Kıbrıs’ın Türkiye tarafından esir ve tam kontrol altına alınmasını istiyor. Akıncı bize ve BM’ye kendi toplumu için istediklerinin dünyadaki hangi federasyonda mevcut olduğunu gösterse iyi eder. Ayrıca, iki toplumun nüfus oranı ile ilgili yakınlaşmanın da, temel özgürlüklerle ilgili Avrupa müktesebatının geçerli olup olmadığını söylesin. Kıbrıs’ta temel insan hak ve özgürlükleri yakınlaşmasından kim caydı söylesin. Akıncı ortak vatanda müdahale hakkını garantileri ve üçüncü ülke askerinin kalmasını destekleyip desteklemediğini açıkça ortaya koysun...