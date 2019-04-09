  • BIST 98.135
  • Altın 239,131
  • Dolar 5,6904
  • Euro 6,4153
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Anastasiadis:Akıncı açık konuşsun

» »
Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına karşılık yazılı açıklama yaptı...
Anastasiadis:Akıncı açık konuşsun

İşte bazı satır başları:

“45 yıldır Kıbrıslı Türkler ve Türk yerleşikler yerinden edilmiş 167 bin Rum’un mallarını yağmalıyor. Akıncı, talep ettikleri ile Kıbrıs’ın Türkiye tarafından esir ve tam kontrol altına alınmasını istiyor. Akıncı bize ve BM’ye kendi toplumu için istediklerinin dünyadaki hangi federasyonda mevcut olduğunu gösterse iyi eder. Ayrıca, iki toplumun nüfus oranı ile ilgili yakınlaşmanın da, temel özgürlüklerle ilgili Avrupa müktesebatının geçerli olup olmadığını söylesin. Kıbrıs’ta temel insan hak ve özgürlükleri yakınlaşmasından kim caydı söylesin. Akıncı ortak vatanda müdahale hakkını garantileri ve üçüncü ülke askerinin kalmasını destekleyip desteklemediğini açıkça ortaya koysun...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kafalar karışık: AKP'den iki farklı YSK açıklaması09 Nisan 2019 Salı 15:52
  • Güç-Sen eylemelere destek vereceklerini belirtti09 Nisan 2019 Salı 15:31
  • Öztürk: “Uyuşturucuyla ilgili tehlike bangır bangır geliyor”09 Nisan 2019 Salı 15:11
  • Lefkoşa ve iskele'de 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak!09 Nisan 2019 Salı 15:05
  • Tel-Sen Eylemlerine Mağusa’dan Başlıyor09 Nisan 2019 Salı 14:33
  • Sahte davranışla para temini: 1 tutuklu09 Nisan 2019 Salı 14:18
  • Restoranda yemek yerken hayatını kaybetti09 Nisan 2019 Salı 13:39
  • Derneklere uyarı09 Nisan 2019 Salı 13:10
  • “Fare Mücadele Kampanyası09 Nisan 2019 Salı 13:04
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, ARUCAD heyetini kabul etti09 Nisan 2019 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti