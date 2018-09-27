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Anastasiadis;çözüme ulaşmayı güçlü biçimde taahhüt etti

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Nicos Anastasiades, Kıbrıs müzakerelerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin belirlediği altı madde çerçevesinde devam edip bir çözüme ulaşmayı güçlü biçimde taahhüt ettiğini söyledi; Temmuz 2017’deki Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana barış sürecin
Anastasiadis;çözüme ulaşmayı güçlü biçimde taahhüt etti

Nicos Anastasiades, Kıbrıs müzakerelerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin belirlediği altı madde çerçevesinde devam edip bir çözüme ulaşmayı güçlü biçimde taahhüt ettiğini söyledi; Temmuz 2017’deki Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana barış sürecinin bir çıkmazda olmasından dolayı zamanın geçmesinden endişeli olduğunu vurguladı.
 
Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Nicos Anastasiades, Kıbrıs sorununun bölgede çok ihtiyaç duyulan barış ve istikrar ortamının elde edilmesinde tamamlayıcı etkisi olmasının da şüphesiz çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Anastasiades, “Maalesef, Temmuz 2017’deki Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana barış süreci çıkmaza girdiğinden ben zamanın geçmekte olmasından ve bunun etkilerinden derin endişe duymaktayım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ilerleme için esas olarak belirlediği altı maddelik çerçeve üzerinde, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Birliği Müktesebatı esasında müzakerelere devam edip bir çözüm elde etmeyi gerçekten, güçlü bir biçimde taahhüt etmekteyim” dedi.
 
Konuşmasında Türkiye’den de söz eden Nicos Anastasiades, “Ankara’dan gerekeni yapması, bir çözüme varılması ve bölgesel istikrara yapıcı katkıda bulunması için gerekli siyasi kararlılığı göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
 

Anastasiades konuşmasında, bölgedeki ülkelerle Kıbrıs’ın işbirliği yapmasına da değindi; bu işbirliğinin ne doğrudan ne de dolayı hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Nicos Anastasiades, “Müşterek fayda işbirliği çerçevesinde belirli alanlarda daha fazla ortak dâhil ederek bu üçlü boyutu genişletmekten biz samimi olarak memnuniyet duyarız” dedi.

Barış ve güvenlik unsuru iyileştirmesiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Anastasiades, ‘her barış gücü operasyonunun, kendi zemininde, kendi gerçek ihtiyaç ve tehditleri esasında,  layık olduğu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini’ ifade etti.

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