  • BIST 88.099
  • Altın 334,935
  • Dolar 6,4822
  • Euro 7,0538
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Anastasiadis'den Koronavirüs Testi Yapılması İçin Numune Alındı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis İle Yakın Çalışma Arkadaşlarından Koronavirüs Testi Yapılması İçin Numune Alındı
Anastasiadis'den Koronavirüs Testi Yapılması İçin Numune Alındı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın çalışma arkadaşlarından, önlem amaçlı olarak, koronavirüs testi yapılması için bu sabah numune alındığı haber verildi.
 

Rum haber kaynakları, Anastasiadis yanı sıra, Anastasiadis’in başkanlıktaki yakın çalışma arkadaşları, makam arabasının şoförü ve yaverinden de numune alındığını duyurdu.
 

Haberde, öğleden sonra Anastasiadis’in korumalığını yapan diğer kişilerden de numune alınacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası23 Mart 2020 Pazartesi 19:16
  • Güney’de rakamlarla birlikte kaygı da büyüyor23 Mart 2020 Pazartesi 17:39
  • Güney'de Kiliseler “ana baba günü”23 Mart 2020 Pazartesi 17:28
  • Rum basını: “Rakamlarla birlikte kaygı da büyüyor”23 Mart 2020 Pazartesi 15:56
  • Güneyde 2 vaka daha!23 Mart 2020 Pazartesi 14:22
  • Rumlar Kiliselere Koştu23 Mart 2020 Pazartesi 13:38
  • Güney Kıbrıs’tan Ayrılan Yolcular23 Mart 2020 Pazartesi 13:26
  • Rakamlarla Birlikte Kaygı Da Büyüyor23 Mart 2020 Pazartesi 13:24
  • İçinde Yaklaşık 100 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Kıyıya Yanaştırmadılar22 Mart 2020 Pazar 17:53
  • Rum Hükümeti’nden İşletmelere Ve Serbest Çalışanlara 1,5 Milyar Euro’luk Likidite Desteği22 Mart 2020 Pazar 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti