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Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı

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Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı
Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı

“PanKıbrıs Barış Konseyi” Beşparmak dağlarına S-200 füzesi düşmesi üzerine yayımladığı bildiriyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, yaptığı askerî antlaşmalarını iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı.

Fileleftheros “Konsey Anastasiadis Hükümetini Kötülüyor” başlıklı haberinde, Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis hükümetine “Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi hedefine uymayan, tehlikeli askerî anlaşmalarını iptal etme ve işbirliklerini sonlandırma”  çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre açıklamada “Anastasiadis hükümeti Kıbrıs’ın geleceğinin elini-ayağını NATO tankına, İsrail, Fransa, ABD ile askerî anlaşmalarla, Kıbrıs’ın PESO’ya üyeli vasıtasıyla AB’nin militarist kısmına bağlamaya karar verdiği andan beridir Kıbrıs, ezeli hedef olan askersizleştirmeden uzaklaşıyor ve bölgedeki emperyalist savaş girdabının gözüne giriyor”denildi.

Açıklamada, Konsey’in uzun zamandan beridir, bölgemizdeki savaşın yayılması ve yalnız  savaşan tarafları değil bütün dünyayı etkilediği konusunda uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı. 

Haravgi “PanKıbrıs Barış Konseyi”nin açıklamasındaki şu detayları da aktardı:“Bu hükümet Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü, bölge halkları ile dostluğun derinleşmesi ile ilgileneceğine sürekli, Kıbrıs nihayet kendi yolunu buldu bu yol Batı’dır diyor.Amerikalı senatörler Rubio ve Menendez, hareketlerinin  Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı saldırganlığını kesecek yanılgısı ile, ülkemizi Amerikan silah sistemi ambargosu listesinden çıkaran yasa tasarısını Amerikan meclisinde ileri götürüyor.

Silahlar ve savaşlar sadece ölüm, yıkım ve talihsizlik getirir. Anastasiadis hükümetini  tehlikeli, Kıbrıs’ın askersizleştirme hedefine uymayan askerî anlaşmaları iptal etmeye ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz.
Kıbrıs halkını savaşlara,  Kıbrıs hükümetinin savaş sever projelerine karşı çıkmaya, Kıbrıs’ta ve bölgemizde barıştan baş kaldırmaya çağırıyoruz.” 

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