Anastasiadis’e Baf’ın altın anahtarı takdim edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Baf’ta bir dizi etkinliğe katıldığı, aynı zamanda kendisine Baf şehrinin altın anahtarının takdim edildiği haber verildi.
Anastasiadis’in dün Baf’ta altı büyük projenin açılışına katıldığını, aynı zamanda TEPAK (Teknoloji Üniversitesi) tesislerinin temel atma törenine katıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Baf Belediye Meclisinin çoğunluğunun kararıyla, Anastasiadis’e Baf’ın altın anahtarının takdim edildiğini de ekledi.
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