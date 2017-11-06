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Anastasiadis’e iç cepheden eleştiri yağdı

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Anastasiadis’e iç cepheden eleştiri yağdı
Rum iç cephesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Fileleftheros’a verdiği özel mülakatta söylediklerine tepki gösterdi.

Gazete muhalefet partileri ve başkan adaylarının seçim ofislerinin Anastasiadis’i “itibarsızlıkla” suçladığına işaret etti.

“DALGA GEÇİYOR”

Habere göre DİKO Başkanı ve Rum Yönetimi başkan adayı Nikolas Papadopulos’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, Anastasiadis’in “kendini tekrar ettiği ve Kıbrıs sorunundaki büyük başarısızlığını kabul etmediği” belirtildi. Açıklamada “Anastasiadis yeniden seçilmek ve Kıbrıs sorunundaki başarısız ve tehlikeli politikasını sürdürmek için Kıbrıs halkıyla dalga geçiyor” denildi.

“HİÇBİR BELGEDE KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN SÖZ EDİLMİYOR”

 DİKO da aynı frekanstaki açıklamasında  “Başkan Kıbrıs sorunu konferansının beşli konferans olmadığını iddia ediyor.  Yalanlanıyor. BM Genel Sekreteri’nin raporu başta olmak üzere, beşli konferanslardan çıkan hiçbir belgede Kıbrıs Cumhuriyeti’nden söz edilmiyor. İki taraf ve üç garantör güçten söz ediliyor”

“GENEL SEKRETER’İN ÖNÜNE KOYDUĞU ÖNERİNİN KENDİSİNİ BAĞLAMADIĞINI SÖYLÜYOR”

AKEL “işgal yıllarını saymak yerine yüzdelik hesabı yapmakla” suçladığı Anastasiadis’in “BM’nin müzakerelerin yeniden başlamasını Türkiye’ye  değil iki topluma havale ettiği bir zamanda Fileleftheros’a, BM Genel Sekreteri’nin önüne koyduğu önerilerin kendisini bağlamadığını söylüyor” vurgusunu yaptı.

EDEK Anastasiadis’i yine “tehlikeli ve zararlı kararlarını  haklı göstermeye çalışmak ancak bu tavrını doğrulayacak hiçbir  kabul edilebilir veri sunmamakla” suçladı.

“GENEL SEKRETER DAVET ETMEDİ, AKINCI İLE BİRLİKTE KENDİSİ TALEP ETTİ”

Vatandaşlar İttifakı başkanı ve başkan adaylarından Yorgos Lillikas’ın basın sözcüsü Konstantinos Zenios “Anastasiadis Mont Pelerin’e ve onu izleyen iki beşli konferansa hazırlıksız gitmekle hata ettiğini yine kabul etmiyor. Doğruyu söylemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Kendisini davet eden Genel Sekreter değildir. 1 Aralık’taki yemekten sonra  Mustafa Akıncı ile birlikte kendisi BM’den uluslararası konferans toplanmasını talep etti” dedi.

Dayanışma Hareketi Anastasiadis’in her söylediğinin yalan ve mesnetsiz olduğu görüşünü ortaya koyduğu açıklamasında, sözlerinin başkanlık seçimleri öncesinde halkı yanıltmaya yönelik olduğuna işaret etti.

Ekologlar da Anastasiadis’i seçimler öncesinde, beş yıllık bayat reçetesi ile Rum halkını aldatmaya çalışmakla suçladı.

ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun seçim ofisi ise, Anastasiadis’in müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğunu sürekli söylediğini ancak hükümetinin pasif tavrının kendilerini kaygılandırmak için yeterli olduğunu kaydetti.

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