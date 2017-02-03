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Anastasiadis'e söylediği iddia ediliyor!

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Anastasiadis'e söylediği iddia ediliyor!
Kıbrıs Haber Ajansı (KHA), May'in Anastasiadis'e İngiltere'nin artık Kıbrıs'ta garantör olmak istemediğini söylediğini iddia etti.

May'in Anastasiadis'i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirirken Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözülmesini istediği mesajını da iletti.

Anastasiadis ise cevap olarak May'e, Türkiye'nin söylemlerini, Kıbrıs sorununun çözmek için yürütülen müzakerelerde kanıtlaması gerektiğini söyledi.   

İngiltere başbakanının, ülkesinin Kıbrıs'ta garantör olmak istemediğini ve adadaki tarafların üzerinde uzlaşacağı düzenlemeyi kabul etmeye hazır olduğunu Kıbrıslı Rum lidere aktardığı öne sürüldü.

Malta'da AB zirvesi için bulunan May ile Anastasiadis, güvenlik ve garantiler konusunu görüşürken Türk vatandaşlarının olası çözümün ardından AB'deki dört özgürlük hakkına sahip olmaları talebiyle ilgili Kıbrıs Rum tarafının görüşleri Anastasiadis tarafından May'e aktarıldı.  

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