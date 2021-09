Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün yaptığı “1960 Anayasası’na geri dönüş önerisinin sözde değil özde bir öneri olduğu” şeklindeki açıklaması bugün Rum basınında daha geniş şekilde yer aldı. Anastasiadis’in 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmayacağına dair sözleri de haberlerde öne çıkarıldı.

Fileleftheros gazetesi, “Pindaru’da Başkanlık Provası” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in “1960 Anayasası önerisinin sözde bir öneri olmadığı ve bunu BM Genel Sekreteriyle görüşmesinde dile getireceği” şeklindeki açıklamasına yer verirken, Anastasiadis’in aynı açıklamasında 2023 başkanlık seçimlerine dair sarf ettiği sözlere de geniş şekilde yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, kendisinin 2023 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını, DİSİ parti tüzüğü uyarında ise ilk sözün parti başkanında, yani Averof Neofitu’da olduğunu vurguladı.

Anastasiadis’in, “kimin aday olacağı konusunda DİSİ Başkanının söz önceliği bulunduğunu” söylemesinin, Neofitu’nun “halef yüzüğünü alması anlamına geldiği” yorumunda bulunan gazete, Neofitu’nun ise dün konuya ilişkin açıklamasında “parti içi prosedüre” vurgu yaptığını aktardı.

RUM SÖZCÜ PELEKANOS’TAN “ORTAK GÖRÜŞME” KONUSUNDA AÇIKLAMA

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, aynı haberde yer alan açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, New York’ta ortak bir görüşme gerçekleştirilmesi yönündeki girişimlerinin Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun’un Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le görüşmeyi reddiyle “karşı karşıya kaldığı”nı belirtti.

Anastasiadis’in “Omega” kanalına yaptığı açıklamalar sonrasında Kıbrıs Rum tarafının nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Pelekanos, Anastasiadis’in 30 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri’ne bir mektup göndererek, ortak görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini ve yanıtın beklendiğini ifade etti.

Pelekanos, Kıbrıs Türk tarafının bu reddinin aşılması amacıyla kulis faaliyetleri olup olmadığı şeklindeki bir soruya “diplomatik girişimler her zaman olur ve olacaktır” yanıtını verdi.

Pelekanos, “Asıl konu, onların müzakerecisi gelip bizim müzakerecimizle bir görüşme gerçekleştirmeyi reddederken, Tatar’ın Anastasiadis’le bir görüşmeyi kabul etmesini ne kadar bekleyebileceğimizdir” şeklinde konuştu.

Pelekanos; “Biz her halükarda mektubu gönderdik ve bu görüşmenin gerçekleşmesi için bazı baskıların olacağını umut ediyoruz” şeklinde devam etti.

Pelekanos ayrıca, Anastasiadis’in önceki gün yaptığı açıklamada 1960 Anayasası’na dönüş önerisi konusunda daha net ifadelerle açıklık getirdiğini de sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanını Durdurdu” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in 2023 başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasıyla, adaylık konusunda adı sıkça gündeme gelen Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “frenine bastığı” yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin haberler Alithia’da “Müzakere Umut Ederken Türkiye Tehditler Savuruyor – Kıbrıs Türk Tarafının Diyaloğu Reddetmesi Lute’un Gelişini İptal Etti”; Haravgi’de “Başkan Aynı Dengesiz Gidişatını Sürdürüyor – 1960 Anayasasına Dönüş Önerisi Müzakerelere Götürmez” başlıklarıyla yer aldı.