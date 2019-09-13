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Anastasiadis’in açıklamaları sonrası Hükümet ile AKEL arasında söz düellosu başladı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan temasları sırasında basın yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalar, AKEL ile Rum Hükümeti arasında yeni bir tartışmanın alevlenmesine sebep oldu.
Anastasiadis’in açıklamaları sonrası Hükümet ile AKEL arasında söz düellosu başladı

Fileleftheros gazetesi: “Yeni Cephe Açtı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan temasları sırasında “Ta Nea” gazetesi ve Euronews kanalına yaptığı açıklamalara AKEL’den eleştiri geldiğini, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da eleştirilere yanıt vererek yeni bir tartışma cephesi açtığını yazdı.

Habere göre AKEL’den dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerinin devam ettiği, Anastasiadis’in ise, hükümetin daha önce açıkladığı, Türkiye aleyhine AB’den önlemler alınması unsurunun başarılamayacağını kabul ettiği belirtildi.

Kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye’nin yeni planlamalar yaptığını ancak hükümet organlarının, bu planlamaların göstermelik oyunlar mı yoksa hayata geçirilecek tehditler mi oldukları konusunda kendi aralarında dahi anlaşamadıklarını vurgulayan AKEL, referans şartlarında uzlaşma konusunda ise tıkanıklık yaşandığının altını çizdi.

AKEL’in açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına Rum hükümetince, iki toplumlu iki kesimli federal çözüme vurgu yapılarak yanıt verilmesi gerektiği belirtilirken, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri asimile etme politikası uyguladığı iddialarında bulunuldu.

Gazete, AKEL’in bu açıklamasına Rum sözcüden yanıt geldiğini belirtti.

Prodromu dünkü açıklamasında, AKEL’in sadece hükümeti ve Anastasiadis’i değil, Türkiye’yi de eleştirmesi gerektiğini belirterek, Anastasiadis’in Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri ve diğer konularda BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupları hatırlattı.

Prodromu, hükümetin Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik planlarını asla küçümsemediğini ve gerekli girişimleri yapmakta olduğunu sözlerine ekledi.

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