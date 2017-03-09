"Anastasiadis’in Avrupa Birliği’ni kışkırtmasını anlamak mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türkünün eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak bir çözümün, bölgede enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarını sağlayacağını aksi halde bölgede yeni gerginliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.

TC Başbakanı Binali Yıldırım da, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak Kıbrıs Türk tarafını Ada’nın ortak sahibi olarak görmeyen yaklaşımların kökten değişimiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AKINCI

Toplantıda ilk sözü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aldı. Akıncı konuşmasında, Yıldırım ile tıkanma noktasına bulunan Kıbrıs müzakereleriyle ilgili sorunları aktarma, bundan sonrası için değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Akıncı, “Bugünlerde en büyük beklentimiz kuşkusuz ki Rum tarafında yapılmış olan vahim hatadan dönülmesidir. Hatadan dönmek, yanlıştan ders çıkarmak bir erdemdir. Kıbrıs’ta bize gerekli olan barış kültürüdür, ENOSİS kültürü değildir. Yanlıştan dönülebileceğini Kıbrıslı Türklere göstermeleri halinde bu kendileri acısından da önemli bir gelişme olur diye düşünüyorum. Olmayan ve giderek erozyona uğrayan iki halk arasındaki güvenin yeniden inşasına yardımcı olur diye düşünüyorum” dedi.

“DÖRT ÖZGÜRLÜĞÜN TARİHÇESİ VAR”

Son zamanlarda 4 özgürlük diye tanımlanan, Türk ve Yunan dengesinin Kıbrıs üzerinde tesis edilmesi konusunun Rum tarafınca en çok istismar edilen bir konu olduğunu kaydeden Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in bu konuda yaptığı açıklamalara işaret etti.

Akıncı, “(Dört özgürlüğün) ta 1960’dan gelen bir tarihçesi olduğu hatırlanmalıdır. 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti oluşturulurken, Türkiye ve Yunanistan’a İngilizce tanımıyla ‘most favoured nation’ yani en çok müshadeye mashar ülke tanımlaması yapılmıştı ve Anayasada yer almıştı. Benden önceki donemde de bu konu varlığını muhafaza etti, Talat-Hristofiyas anlaşmalarının bir parçasıydı ve bugünlerde sanki yepyeni bir şeymiş gibi takdim edilmesini anlamak zordur. Bu konuda makul formüller olduğu halde, çözüm olanağı olduğu halde gidip sayın Anastasiadis’in Avrupa Birliği’ni bu konuda kışkırtmasını da anlamak gerçekten mümkün değildir” dedi.

“AKSİ TAKDİRDE BÖLGEDE YENİ GERGİNLİKLER SÖZ KONUSU OLABİLİR”

KKTC olarak çözüm iradelerinin devam ettiğini, bir çözümün sadece ada halkları için değil Türkiye, Yunanistan ve bölge için de iyi olacağını düşündüklerini kaydeden Akıncı, “Bu çözüm olsun da nasıl isterse olsun anlamında bir çözüm değildir. Hep altını çizdiğim 3 tane önemli unsur vardır. Eşitlik özgürlük ve güvenlik. Eşitliğimizi, özgürlüğümüzü, ve güvenliğimizi garanti altına alacak bir çözüm bölgede enerji güvenliğini de işbirliği olanaklarını da elbette sağlayacaktır, buna yardımcı olacaktır. Aksi takdirde bölgede yeni gerginlikler söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Bunu dile getirdiğinde Güney Kıbrıs tarafından ‘Akıncı bizi tehdit ediyor” sesleri yükseldiğini kaydeden Akıncı, “Bunun tehditle uzaktan yakınan alakası yok, gerçeklikle alakası var. Bunun herkes tarafından da böyle bilinmesi lazım” dedi.

“ÇÖZÜM OLMUYORSA KKTC YOLUNA DEVAM EDECEKTİR”

Tüm tarafların yararlı çıkacağı bir çözüme ulaşıldığı takdirde KKTC’nin Kıbrıs Türk Kurucu devleti haline dönüşeceğini ve federal çatı altında yoluna devam edeceğini kaydeden Akıncı, “Yok eğer olamıyorsa, bizim dışımızdaki nedenlerle ve özellikle Rum tarafından kaynaklı olarak olamıyorsa, o zaman KKTC elbette ortadan kaybolacak değildir. KKTC gelişerek yoluna devam edecektir. O zaman da herkes Kıbrıs’ta iki devletli, iki ayrı devletin kökleşeceği bir çözüme hazır olmak durumunda kalacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Her iki durumda da KKTC’nin TC ile olan ilişkilerinin artarak süreceğini kaydeden Akıncı, “Tarihten gelen bağlarımızla elbette TC ile olan ilişkilerimiz şimdi de eğer olursa bir çözümden sonra da devam edecektir. Dolayısıyla bu ilişkilerden Kıbrıs Türk halkına daha güzel bir gelecek yaratabilmek için yararlanmamız lazım. Evimizin içini her gecen gün daha bir düzene koymamız lazım. Bunu yaptıkça aslında olası bir çözüme de daha hazır hale geleceğimizin bilinci içerisinde olmalıyız" dedi.

YILDIRIM

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da konuşmada, Türkiye’nin adada kapsamlı çözüm çabalarına desteğini her zaman verdiğini, gelinen aşamada beklentilerinin Cenevre konferansının yeniden toplanabilmesine imkan sağlayacak zeminin tesis edilmesi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, “Ülkemiz ve Kıbrıs Türk tarafının bu yöndeki kararlı tutumunun gelinen bu safhada maalesef gerekli karşılığı bulmadığını görmekteyiz. Adada kapsamlı çözüm arzusunun en kuvvetli şekilde dile getirilmesi gereken bu hassas süreçte Rum Meclisinin adadaki Rumlar arasında 1950 yılında ENOSİS amacıyla düzenlenen plebisitin Rum tarafındaki okullarda anılmasına yönelik geçen ay aldığı karar büyük bir talihsizliktir” dedi.

BU TAVRIN MÜZAKERE SURECİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYAMAYACAĞI BİR GERÇEKTİR

Söz konusu karara basitmiş gibi atıfta bulunması; Kıbrıs Türk tarafının bu kararın değiştirilmesine yönelik çağrılarına “tarihi mi düzelteyim” şeklinde cevap verilmesinden dolayı Kıbrıs Rum Yönetimi liderini eleştiren Yıldırım, “Onlardan beklenen yetişecek genç kuşakların zihinlerini zehirlememeleri ve gençlerin barış ve birlikte yaşama kültürüyle yetişmelerini sağlamalarıdır. Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün hassasiyetlerini göz ardı eden saldırgan tutumunu maalesef devam ettirmektedir. Gerçekleri çarpıtmaya yönelik bu tavrın müzakere surecini daha da ileriye taşıyamayacağı bir gerçektir” dedi.

Müzakere surecinin başlıca amacının adada iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı yeni ve kalıcı bir ortaklığın tesis edilmesi olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle devam etti:

“Ancak bu Kıbrıs Türk tarafını Ada’nın ortak sahibi olarak görmeyen yaklaşımların kökten değişimiyle mümkün olabilecektir. Adada kapsamlı çözüm, yeni ve sürdürülebilir bir ortaklığa tarafların endişelerini, hassasiyetlerini, beklentilerini dikkate alan kısa vadeli siyasi kazanımlardan ziyade, barış, huzur ve istikrarı hedefleyen gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür.

Unutulmamalıdır ki kapsamlı çözüm sadece müzakere başlıklarında mutabakata varmakla değil, eşit ortaklık anlayışının özümsenmesi ve müşterek geleceğe olan inancın benimsenmesiyle mümkün olacaktır”

MÜZAKERELERİN ZAMANA YAYILMASI ARTİK KABUL EDİLEMEZ

Kıbrıs meselesine adil, kalıcı, kapsamlı bir çözüm bulunması için KKTC’nin çabalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, “Diğer yandan da Türk tarafının uluslararası camianın yoktan sebeplerle oyalanması ve müzakerelerin zamana yayılması artik kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Rum tarafının ortaya net bir irade koyma zamanı gelmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkı ile elde edilen kazanımları daha da ileri götürme kararlılığında olduklarını ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki temel prensibimiz budur, Türkiye’de ne varsa kuzey Kıbrıs’ta da o olacak. Bu anlamda su projesi, ulaşım projeleri, enerji projeleri, altyapı projeleri eş zamanlı olarak hem Türkiye’de hem KKTC’de hayata geçirilmektedir.

Müzakere surecinin seyrinden bağımsız olarak Kıbrıs Türkünün her koşulda yanında olmaya, güvenlik ve kalkınmasına kararlılıkla destek vermeye ve bölgede huzur, istikrar, refahın yerleşmesi yönünde üzerimize düşeni bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasının sonunda Binali Yıldırm, besteci-söz yazarı sanatçı Kamran Aziz’e rahmet diledi.