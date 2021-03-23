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Anastasiadis’in basın müdürü Papadopulos covid-19 oldu

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Rum Lider Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos Covid-19 testi pozitif çıktı.
Anastasiadis’in basın müdürü Papadopulos covid-19 oldu

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos Covid-19 testi pozitif çıktı. Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Rum Başkanlık Sarayında panik havası yaşandığını duyuran Rum haber kaynakları, Papadopulos’un gerekli tetkiklerden geçmek için Limasol hastanesine gittiğini belirtti.

Temaslı takibinin başladığını duyuran Rum haber kaynakları, Papadopulos’un yakın çalışma arkadaşlarının karantinaya alındığını, öte yandan ilgili protokoller uyarınca Rum Başkanlık sarayında çalışan ve Papadopulos’un temaslısı olarak addedilen herkese test yapılacağını ifade etti.

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