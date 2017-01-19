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Anastasiadis’in birlik ve ateşkes çağrısı boşluğa düştü

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Anastasiadis’in birlik ve ateşkes çağrısı boşluğa düştü
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz günkü açıklaması çerçevesinde partilere yaptığı birlik ve ateşkes çağrısının, partilerde karşılık bulmadığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, siyasi partilerin bu çerçevedeki açıklamalarına yer verirken, DİKO ve Ekologların ateşkes ve birlik çağrısını kabul etmek için şartlar da ortaya koyduğunu yazdılar. 

Habere göre DİKO yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, karartma ve yanıltma siyasetini terk etmesini, Kıbrıs Helenizmi’nin yıllara dayalı tezlerini çürütme sürecini sonlandırmasını, Ulusal Konsey ile istişarelerde bulunmasını istedi.

DİKO ayrıca Anastasiadis’in icraatlarını eleştirenlere hakaret etme fırsatını kaybetmeyen DİSİ ve Başkanlık yetkililerine de bunu sonlandırmaları için çağrıda bulundu.

DİKO, “Anastasiadis, gerçekten birlik arzuluyorsa Ulusal Konsey’i toplasın” ifadesini de kullandı.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği açıklamasında Anastasisadis’in çağrısına olumlu yanıt vererek bunun olabilmesi için Anastasiadis’in inisiyatif üstlenmesi ve derhal Ulusal Konsey’i toplaması gerektiğini belirtti.

Ekologlar, Kıbrıs Türk tarafına, Yönetim konusunda verilen tavizler, mülkiyete ilişkin görüşmenin hangi aşamada olduğu, haritanın ne olduğu konusunda mutlak bilgilendirmenin yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Rum Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, Anastasiadis’i karartma ile suçlayarak Anastasiadis’e, müzakerelerdeki görüş birliklerinin yer aldığı taslakları Ulusal Konsey’e verme çağrısında bulundu.

ELAM, ateşkesin ancak Anastasiadis’in, ilk önce Ulusal Konsey kurumuna ve 2004 yılında “hayır” diyen halka saygı duymasıyla olabileceğini belirtti.

ELAM, Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’tan başkan olarak ayrıldığını, muhtar olarak geri döndüğünü de iddia etti.

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