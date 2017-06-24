Anastasiadis’in Brüksel’deki temasları ve müzakerelerle ilgili açıklamalar

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB’deki ortaklarının, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşmanın akabinde, Rum kesiminin güvenlik ve garantilerle ilgili tezine katıldıklarını ve Anastasiadis’in de bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Alithia gazetesi “Ortaklarımız Yanımızda… Anastasiadis ile Çipras’ın Avrupa Konseyi’ndeki Konuşmaları İşe Yaradı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, dün Brüksel’de basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis’in, üye devletlerin çoğunun Kıbrıs sorunu ve AB-Türkiye ilişkileri konulu görüşmeye katıldıklarını ve “2017 yılında AB üyesi bir devlette garantilerden söz edilemeyeceğinin, ortak bir yaklaşım olduğunu” öne sürdü.

Rum kesiminin tezini Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da teyit ettiğini yazan gazete, Çipras’ın Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasında “hiçbir zaman Kıbrıs sorununda bu kadar müttefikleri olmadığını” söylediğini iletti.

ANASTASİADİS-MAY GÖRÜŞMESİ

Brüksel’de basını Anastasiadis’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da bilgilendiren Rum sözcü, görüşmeyi “ilginç” olarak niteleyerek, “İngiltere Başbakanıyla, Eide’nin belgesinde değinilen konulardan bazılarında, kısmi de olsa bir yakınlaşma bulunduğunu” belirtti.

Anastasiadis-May görüşmesinin, Kıbrıs’la ilgili olarak Cenevre’de yapılacak konferansa odaklandığını dile getiren Hristodulidis, “mevcut süreçten olumlu sonuç çıkıp çıkmayacağı konusunda iyimser olup olamayacaklarını gösterecek şeyin, güvenlik ve garantiler başlığındaki görüşmenin sonuçları olacağının, ortak bir inanç olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis, bunun haricinde görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide tarafından sunulmuş olan belge taslağının içeriği üzerinde fikir alışverişi yapıldığını söyledi.

RUM KESİMİNİN GÖRÜŞLERİ EİDE’YE İLETİLDİ

“Rum kesiminin tezlerinin geçtiğimiz Perşembe akşamı Eide’ye iletildiğini” de dile getiren Hristodulidis, “belge taslağında atıfta bulunulan bazı noktalarda, İngiltere hükümetiyle ortak görüşler bulunduğunun, söz etmeye değer olduğunu” da ifade etti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin “Eide’nin, (Rum tarafının) belge üzerinde işaret ettiği noktalara ilişkin tepkisini, aynı zamanda diğer müdahillerin yorumlarını beklediğini” de kaydetti.

Hristodulidis, Anastasiadis-May görüşmesinde ikili ilişkiler, AB-Türkiye ilişkileri ve İngiltere’nin AB’den çıkması (Brexit) konusunun ele alındığını da belirtti.

Rum sözcü “Brüksel-Türkiye ilişkilerinin ilerleyebilmesi için, Türkiye’nin her şeyden önce Kıbrıs sorununun çözümü için çok somut bir şekilde çalışması gerektiğini” de savundu.

ÇİPRAS

Haravgi’de yer alan habere göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise Zirve toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “AB’nin, BM çerçevesinde, Kıbrıs sorununun adil çözümü için önemli bir rol oynaması gerektiğini” söyledi.

Açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sahip oldukları “takdire değer işbirliğine” de değinen Çipras, Atina’nın tezlerini yineleyerek “Kıbrıs’ın değil, bizzat AB’nin bu müzakerelerde sınanmakta olduğunu” belirtti.

“AB’nin Yunanistan ile Kıbrıs’ın, modası geçmiş güvenlik ve garantiler sisteminin kaldırılması aynı zamanda Türk askeri birliklerinin adadan ayrılması konusundaki haklı talebini desteklemekle yükümlü olduğunu” öne süren Çipras “Kıbrıs sorununda hiçbir zaman bu kadar müttefikleri olmadığını” sözlerine ekledi.