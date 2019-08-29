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Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para meselesine Mokas da müdahil oluyor

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Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para meselesine Mokas da müdahil oluyor
Anastasiadis’in de adının karıştığı kara para meselesine Mokas da müdahil oluyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve ortağı olduğu eski hukuk bürosunun da adının karıştığı Rus kara paralarının aklanması meselesine, Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan “Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi” MOKAS’ın da müdahil olduğu haber verildi.

Politis gazetesi, “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP) isimli sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Anastasiadis’in adını taşıyan hukuk bürosunu, Rus oligarklar hesabına kara para aklama meselesine doğrudan karıştıran araştırmanın, yayımlanmasını izleyen ilk günlerde MOKAS tarafından merceğe alındığını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, MOKAS Başkanı Eva Papakiriaku’nun 19 Ağustos tarihinde, Anastasiadis’in eskiden ortağı olduğu hukuk bürosundan konuyla ilgili gerekli bütün bilgileri istediğini yazan gazete, ilgili bilgilerin dün MOKAS’a iletilmesinin söz konusu olduğunu, fakat birkaç gün daha uzatma istendiğini belirtti.

Öte yandan gazete, Anastasiadis’in eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun, dün yaptığı açıklamada, MOKAS’ın araştırmasının sonucunun kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini iletti.

Gazeteye göre, Hukuk Bürosu’nun CEO’su Stathis Lemis ise dün yaptığı açıklamada, OCCRP’nin yayının “tamamen yanlış” olduğunu söyledi.

Gazeteye göre AKEL partisi ise, konuyla ilgili açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Anastasiadis’in konuyla ilgili izahat vermesini talep ederken, Ekologlar Hareketi adına konuşan Yorgos Perdikis ise konunun meclis gündemine alınmasını istedi.

Alithia ise konuyla ilgili haberinde, Anastasiadis’in hukuk bürosunun dün bir açıklama yaparak, OCCRP’nin yayını konusunda MOKAS tarafından bir araştırma yapılmasını ve bunun sonucunun kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini haber verdi.

Haravgi gazetesi de “Anastasiadis’in Adı New York Yüksek Mahkemesinde” başlıklı haberinde, OCCRP isimli kuruluş tarafından ifşa edilenlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rus oligarklarla ilk kez ilişkilendirilmesini teşkil etmediğini yazdı.

Gazete bir dizi haberin, Anastasiadis’in adını taşıyan hukuk bürosunu, son beş yıldır New York yüksek mahkemesinde görüşülen ve geçtiğimiz Haziran ayında tamamlanan Rus oligarklar arasındaki davaya karıştırdığını belirtti ve davayla ilgili detaylara da yer verdi.

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