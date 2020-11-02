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Anastasiadis'in gündemi belli oldu

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Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesinde konferans daveti ve Maraş konularını gündeme getirecek
Anastasiadis'in gündemi belli oldu

Kıbrıs Rum Yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Anastasiadis'in yarın akşam BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın resmi konutunda gerçekleştireceği gayrı resmi görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu. 

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda yeni bir konferansa davetine olumlu yanıt verme isteğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ileteceğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının tutumlarının net olduğunu ve defalarca teyit edildiğini anlatan Kousios, Rum Lider Anastasiadis'in Maraş konusunu gündeme getireceğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayacağını aktardı.

Kousios, Maraş’taki gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için uygun bir ortamın oluşmasına katkı sağlamadığını iddia ederek, Anastasiadis'in, Antonio Guterres'in girişimi karşısında karşı tarafın buna karşılık gelen siyasi iradeyi göstermesini umduğunu söyledi.

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