Anastasiadis’in iletişim politikasının yedi ekseni

Rum Başkanlığının, Cenevre konferansının akabinde, bundan böyle iletişimsel anlamda üzerinde hareket edeceği çizgileri belirleyerek, politikasını yedi eksene oturttuğu haber verildi.

Simerini gazetesi “Başkanın İletişim Politikası” başlıklı yorumsal haberinde, Rum Başkanlığının Cenevre konferansının akabinde uygulayacağı yeni iletişim politikasının hazır olduğunu, öte yandan hükümet yetkilileri ile iktidar partisi DİSİ’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in politikasının doğru olduğunu kanıtlamak için, yedi eksende hareket edeceği haber verildi.

Gazete “Uluslararası Atılım” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde, Rum Başkanlığı cephesinde, Rum kesiminin, İngiltere de dahil olmak üzere, konferansa katılanların hepsinin desteğini kazandığının düşünüldüğünü, öte yandan Rum kesiminin güvenlik ve garantilerle ilgili olarak, diyalog masasında somut önerisi olan tek taraf olarak göründüğünü (düşünüldüğünü) yazdı.

Rum hükümetinden bir “kaynağın”, “Cenevre’ye iyi bir şekilde hazırlanmış olarak gittiklerini” gazeteye söylediğini ileten gazete, buna paralel olarak Lefkoşa Rum kesiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarının, Kıbrıs sorununun 43 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin hangi ülke olduğunun uluslararası açıdan ortaya çıkması açısından “tuz biber olduğunu” düşündüğünü de iletti.

“Diplomatik kaynaklara” dayanarak, “Türkiye’nin retorikte yalnız kaldığını” öne süren gazete, Türkiye’nin konferans salonunda da, Avrupa Birliğiyle dahi ters düşmeye tereddüt etmediğini iddia etti.

“YEDİ EKSEN”

Cenevre konferansının akabinde, Rum Başkanlığının, bundan böyle üzerinde hareket edeceği çizgiyi belirleyerek, politikasını yedi eksene oturttuğunu yineleyen gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı:

“1. Yunanistan ekseni: Yunanistan hükümetinin güçlü desteğine sürekli atıf yapılmasıyla, birlik- beraberlik örneği ilk çizgide olacak

2. Müzakereler ekseni: “Diyalogu kurtardık”! Hükümet yetkilileri televizyonlarda bu slogan üzerinde hareket edecek. Rum kesiminin diyalogu canlı tutan doğru kararlar almış olduğunun ispatlandığı vurgulanacak, öte yandan garantiler, güvenlik, Omorfo (Güzelyurt) ve dönüşümlü başkanlık meselelerinde geri adım atılmadığına atıf yapılacak

3. AB Ekseni: Kıbrıs’la ilgili olarak AB’nin huzurunda ilk kez üst düzeyde çok taraflı bir konferans toplandığı vurgulanacak

4. Türkiye Ekseni: Tayyip Erdoğan’ın söyledikleri ve Türkiye siyasi sahnesinin bir bütün olmasına rağmen, Rum Başkanlığı, Türkiye’nin garantilerin kaldırılması ve işgal birliklerinin adadan ayrılması konusunda ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti’yle diyaloga girdiğini vurgulayacak

5. BM Ekseni: Açık uçlu bir diyaloga ilişkin olarak yapılan görüşmeyle birlikte, Hükümet artık Türkiye’yi çerçeve içine koymayı ve maksimalist tezlerini göstermeyi başardığını vurgulayacak

6 Akıncı Cephesi: Hükümet yetkililerinin listesinde, Kıbrıs Türk tarafının ilk kez sunduğu ve içerisinde önemli toprak iadesinin bulunduğu haritaya atıf yapılacak

7. Uluslararası Politika Ekseni: Başkanlık ve genel olarak da hükümet yetkilileri, Cenevre konferansıyla birlikte Kıbrıs sorununun uluslararası politika sahnesinde tekrar ortaya çıktığını ifade edecekler”

Öte yandan “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum Başkanlığında uzun bir süredir “üç sütunlu bir tablo hazırlanmaya” başlandığını da yazan gazete, sütunların birincisinde 1960 anayasası, ikincisinde ise 2004 Annan Planının ne öngördüğünün yer aldığını, üçüncü sütunda da Anastasiadis’in müzakere taktiğinin son 20 aydır ne başardığının yer aldığını iletti.

Gazete, Anastasiadis’in geçtiğimiz Cuma gününden bu yana bilgilendirme amaçlı demeçler vermeye başladığını ve bunları sürdüreceğini de ekledi.