Anastasiadis’in İsrail Ziyareti Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü İsrail’e gerçekleşmesi planlanan ziyareti, İsrail’deki koronavirüs vakalarında görülen artış sebebiyle ertelendi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü İsrail’e gerçekleştirileceği duyurulan ziyaretinin, İsrail’deki koronavirüs vakalarının artış göstermesi sebebiyle ertelendiğini yazdı.
Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in dün akşamüzeri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla telefonda görüştüğünü ve virüs salgınındaki son gelişmeler ışığında ziyaretin ertelenmesine karar verdiklerini açıkladı.
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