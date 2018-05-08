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Anastasiadis'in kadim dostu Netanyahu'nun "Ayakkabılı tatlı" sevgisi

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eşi Sara'nın evlerinde akşam yemeğinde ağırladıkları Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile eşine 'ayakkabılı tatlı' ikramı etmesi kriz yarattı.
Anastasiadis'in kadim dostu Netanyahu'nun "Ayakkabılı tatlı" sevgisi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile eşi Akie, Benyamin-Sara Netanyahu çiftinin onurlarına verdiği akşam yemeğinden rahatsız oldu.

İsminin yayımlanmaması kaydıyla İsrail medyasına konuşan bir Japon diplomat, rahatsızlığın, yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine tatlı sunmasından kaynaklandığını söyledi.

JAPON DİPLOMAT: MİZAH İSE KOMİK DEĞİL

Şef Moshe'nin sunumunun rahatsızlık yarattığını belirten Japon diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü Şef Moshe'nin tam olarak ne düşündüğünü ve ne demeye çalıştığını anlayamıyoruz. Mizah ise, o zaman komik olmadığını düşünüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

İSRAİLLİ DİPLOMAT: APTALCA VE DUYARSIZCA

Japonya'da görev yapan bir İsrailli diplomat da Japon medyasına bunun 'aptalca ve duyarsızca' bir davranış olduğunu söyledi.

'BAŞARISIZLIK, SAYGISIZLIK, DİPLOMATİK ALAY KONUSU'

Japonların evlerine ve ofislerine ayakkabılarıyla girmediğine dikkat çeken İsrailli diplomat, Netanyahu çiftine şu eleştirileri yöneltti:

"Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabıyla giriyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bile bürolarında ayakkabı olmadan ev sahipliği yapıyor. Bu bir başarısızlık, diplomatik alay konusu ve en yüksek düzeyde saygısızlık. Bir Yahudi'ye domuz şeklinde bir kapta çikolata verilmesi gibi''

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