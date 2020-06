Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum Epidemiyoloji Grubu ile dün yaptığı toplantıda, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısından 8’inin yarın (21 Haziran Pazar) geçişlere açılmasını önerme yönünde siyasi karar aldı.

Gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile vardıkları mutabakatı da dikkate aldığı bu önerisiyle hem KKTC hükümetine “baskı için sürpriz yaptığı” ve “mat hareketi” çektiği hem de kapılardan geçeceklere dair iki kategori oluşturduğu yorumlarına yer verdi.

Gündemde, Güney Kıbrıs’ın yarından itibaren 22 ülkeden, PCR testi istenmeksizin ziyaretçi kabulüne başlayacağı haberi de yer aldı

Politis haberi manşetten “Barikatlarda A ve B Kategorileri… Anastasiadis’in Önerisi Akıncı İle Mutabakatı Ortadan Kaldırmıyor… Kimler Sadece Bir Koronavirüs Testiyle Geçecek, Kimler Her Geçişte Test Yaptıracak… Türkiye’den İşgal Bölgelerine Uçuşlar Konusunda Yoğun Kaygı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıdan çıkan, Lokmacı kapısı hariç diğer bütün kapılardan geçişlere yarından itibaren müsaade edilmesi önerisi ile kapılardan geçiş yapabilecek kişiler arasında iki kategori yaratıldığına işaret etti.

KAPILARDAN GEÇECEKLER İÇİN İKİ KATEGORİ

Habere göre ilk (A) kategoride Akıncı-Anastasadis 21 Mart mutabakatında yer alanlar (Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, Güney’de eğitim gören öğrenciler, KKTC’de ikamet eden Rumlar ve Maronitler), ikincisinde de birinci kategori dışında kalan “Kıbrıslılar” ile daimi olarak Rum tarafında yaşayanlar bulunuyor. 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testi, ilk kategoride olanlardan sadece ilk geçişleri sırasında, ikinci kategoride olanlardan da her geçişlerinde istenecek.

Gazete Anastasiadis’in bu önerisinin pratikte uygulamaya konulabilmesi için, sınır kapıları konusunda bugüne kadar farklı bir tutum sergileyen KKTC hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiğini, geçiş yapmak isteyenlerin kapılara gitmeden önce KKTC hükümetinden gelecek tepkiyi beklemesi gerektiğini yazdı.

ANASTASİADİS’İN ÖNERİSİNE HENÜZ BM DE HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEDİ

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Anastasiadis’in kararı ile ilgili ne yapmak niyetinde olduklarına dair kartlarını dün gece geç saatlere kadar açmadıklarını yazan gazete, BM Barış Gücü’nün de şu ana (gazete baskıya girene) kadar herhangi bir tepki vermediğini belirtti.

Gazete KKTC’den kaynaklarının, hükümet düzeyindeki durum nedeniyle bütün ihtimallerin açık olduğuna dikkat çektiğini kaydetti. Gazete Anastasiadis’in kararının dün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletildiğini, alınan tepkinin olumsuz olmadığını yazdı.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Grubu dünkü toplantıda, KKTC’nin 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den uçuşlara izin vereceği ve KKTC tarafının henüz epidemiyolojik durumla ilgili rapor vermemesi gerekçesiyle kapıların sıkı denetim olmadan açılmasından yoğun kaygı belirtti.

Gazete devamla Rum siyasi partilerinden EDEK ve ELAM’ın Anastasiadis’in önerisine verdikleri tepkileri de aktardı.

Habere göre EDEK kapıların Anastasiadis tarafından önerilen şekilde açılmasının “kamu sağlığını ve Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünü tehlikeye sokacağı, Rum yönetiminin salgının yayılmasını engellemek ve turist çekmek için aldığı önlemleri çürütmekte, mevcut tehlike ve kaygıları artırmakta olduğu” görüşünü ortaya koydu.

ELAM ise bildirisinde kapıların açılmasına karşı olduğunu, temelli kapatılmalarını istediğini yineledi.

“KIBRISLI TÜRKLERE BASKI YAPMAK İÇİN SÜRPRİZ”

Alithia da manşet haberini şu başlık ve spotlarla aktardı: “Başkan Anastasiadis’ten Kıbrıslı Türklere Baskı Yapmak İçin Barikatlarla Sürpriz… 1-Halen Suskun Olan Kıbrıs Türk Tarafı Razı Olursa Yarından İtibaren Açılıyor… Türkiye Nedeniyle Her Geçişte 72 Saatlik Negatif Test Talep Edilecek… 1 Temmuz’da Türkiye’den Uçuşlara Açılmazsa Test Zorunluluğunu Kaldırmaya Hazırız”

Haberi “Kıbrıs Cumhuriyeti Bir Adım Önde… Kıbrıs Türk Tarafının Geçişlerle İlgili Tepkisi Bekleniyor-Korona Konusunda İyi Epidemiyolojik Görüntü Vermeyen Türkiye’den Uçuşların Başlamasından Endişe” başlığıyla iç sayfasında detaylandıran gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin barikatları önümüzdeki Pazar gününden itibaren açma kararı doğal olarak Ersin Tatar ve Kudret Özersay’a benzer adımı atmaları konusunda baskı yaratıyor” ifadelerine yer verdi.

KKTC hükümetinin alacağı herhangi bir kararın Rum yönetiminin kararıyla uyumlu olmayacağı kanaatini ortaya koyarak KKTC’nin kapıları, Türkiye’den uçuş kabul etmeye başlayacağı 1 Temmuz’dan itibaren açma adımı atması olasılığının büyük olduğunu yazan gazete, her halükarda kapılardan geçişlerin başlaması için KKTC makamlarının da kabul etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Devamla Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas’ın Rum Başkanlık Sarayı’ndaki dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamayı aktaran gazete Lokmacı dışındaki bütün kapılardan geçişlere, 72 saat geçerli PCR testi şartı ile izin verileceğini ve Rum ekiplerin geçiş yapanlardan test için örnek alacağını belirtti.

Habere göre kapılardan geçişlerle ilgili kararın, epidemiyolojik verilere göre gözden geçirilebileceğini söyleyen Sendonas Türkiye’den uçuşların 1 Temmuz’da başlayacak olmasına rağmen Rum yönetiminin neden alelacele böyle bir karar aldığı sorusuna karşılık, geçişler sırasında PCR testi isteneceğini ve Rum ekiplerin rastgele test yapacağını yineledi.

Fileleftheros “Hükümetten Mat Hareketi… Barikatların Yarından İtibaren Açılacağını Açıkladı… Akıcı Olumlu Ama Tatar-Özersay’dan Cevap Gelmedi” başlıklı haberinde Rum yönetiminin kapılarda uygulayacağı sıkı denetimler vasıtasıyla, Türkiye üzerinden seyahat etmiş ve Güney’e başka şartlarda giriş yapabilecek kişilerin Rum tarafına geçişlerini engellemeyi umduğunu yazdı.

NEDEN LOKMACI…

Gazete Rum Sözcü Vekili Sendonas’ı kaynak göstererek Rum yönetiminin Lokmacı kapısını kapalı tutma kararındaki ana sebebin, özellikle hafta sonlarında her iki taraftan bu kapıya yığılma yaşanması ve kapıya yakın mesafede başka kapı bulunması olduğunu yazdı.

KARAYANNİS: “KARAR SİYASİ”

Gazeteye göre Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Petros Karayannis, Alpha TV’ye yaptığı açıklamada kapıların açılması kararının siyasi bir karar olduğunu ancak KKTC hükümetinin isteksizliği nedeniyle kapıların önümüzdeki günlerde açılmasını beklemediğini söyledi.

Karayannis şunları söyledi: “Barikatların açılmasıyla birlikte alınacak önlemlere dair bazı kararlar alındı. Geçiş yapacak herkes için test zorunluluğu var ancak işgal bölgelerinden dönen kişinin yeniden test yapması gerekmeyecek, semptom ortaya çıkmasına dikkat edilmeli. (kapıların) hepsi mi yoksa aşamalı olarak mı açılsın konusunu tartışmadık. Türkiye meselesini konuştuk. Şu ana kadar kimse Türkiye’yi (uçuş kabul edilecek ülkeler) kategorisine almadı. Türkiye, keyfi olarak, turizm için sınırlarını birçok Avrupa ülkesine açıyor”

Haravgi haberini “Yarından İtibaren Kapı Var… Geçiş İçin Negatif Covid-19 Testi Şart” başlığıyla aktardı.

22 ÜLKEDEN TEST ZORUNLULUĞU OLMADAN, 12 ÜLKEDEN TEST ZORUNLULUĞUYLA UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Alithia ikinci manşet olarak verdiği “22 Ülkeden Testsiz Uçuş… Turizm İçin Büyük Bahis Bugün Başlıyor… CyprusFlightPass: Kıbrıs’a gelmek İsteyen Bütün Yolcular İçin Zorunlu Kart Basma Platformu” başlıklı haberinde Rum tarafının ilk aşamasını 9 Haziran’da başlattığı yurtdışından uçuş kabullerinin ikinci aşamasının bugün başlayacağını yazdı.

Habere göre, bugünden itibaren A kategorisindeki 22 ülkeden ve B kategorisindeki 12 ülkeden uçuş yapılabilecek. Bu kategoriler haftalık olarak güncellenecek. A kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunu belgelemesi istenmeyecek ancak gelen yolculara test yapılacak ülkeler Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Güney Kore olarak sıralandı. B kategorisinde, yani Covid-19 testinin negatif olduğunun belgelenmesi şartıyla uçuş kabul edilecek ülkeler ise Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Hollanda, İspanya, Polonya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri.

Rum Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren yurtdışından Rum tarafına gitmek isteyen herkesten CyprusFlightPass platformu üzerinden, haklarındaki bütün bilgilerin yer alacağı uçuş kartı almasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Gazete yurtdışından uçuşlara açılan 9 Haziran – 15 Haziran döneminde Güney Kıbrıs’a karşılıklı olarak 85 uçuş gerçekleştirildiğini ve yine karşılıklı olarak yaklaşık 7 bin kişi seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, şu ana kadar yurtdışından uçuşlara kapalı tutulan Baf Havalimanına ilk uçuşların yarın başlayacağı bilgisi de verildi.