Anastasiadis’in Maraş Önerisine Türkiye’den cevap gelmedi…

BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının Maraş için teknik komite kurması” önerisinde bulunduğu bir mektup gönderen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’in, dün de Brüksel’de görüştüğü Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan yardım eli uzatmasını istediği haber verildi.

Fileleftheros haberi “Cevapsız Çağrı… Anastasiadis Diyalog ve İşbirliği Öneriyor, Akıncı Timbu’yu (Ercan) da İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres’e gönderdiği son mektupta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya daha önce yaptığı güncelleyerek, “Kapalı Maraş’ın açılması ve yasal sakinlerine iadesinin ilk adımı olarak Kıbrıslı Türk ve Rumların, yabancı uzmanların da katılacağı ortak bir komite kurmasını istediği” ancak Türk tarafından herhangi bir cevap almadığı kaydedildi.

Gazete Anastasiadis’in “bu öneri bugün hayata geçse Kapalı Maraş toplantısı gibi hareketleri caydırıcı olarak işleyebileceği” görüşüne yer veren gazete (öneriye) Türk tarafından gerekli önemin verilmediğini savundu.

Habere göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in ilgili mektubunun BM Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Başkanı dışında AB’nin ve üye devletlerin kurumsal organlarının liderlerine de gönderildiğini belirtti.

URSULA VON DER LEYEN’DEN YARDIM ELİ İSTEDİ

Aynı gazete “Maraş İçin Yardım Eli İstedi… Anastasiadis’in Ursula von der Leyen ile Görüşmesi ve Kapalı Kentle İlgili Mektubu” başlığıyla verdiği Brüksel çıkışlı haberinde ise Anastasiadis’in dün Brüksel’de görüştüğü Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen’den, Türk tarafının Maraş’ı iskâna açma ilanını caydırmak için yardım eli istediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis Leyen’e, Genel Sekreter Guterres’e gönderdiğiyle tamamen aynı çerçevede, “bölgenin tamamen askersizleştirilmesi ve yeniden imarı ve yasal sakinlerinin yeniden iskânı hedefiyle yabancı uzmanlardan ve Kıbrıslı Türkler ile Rumlardan oluşan bir teknik komite kurulması önerisinin hayata geçirilmesine Brüksel’in katkıda bulunmasını” talep ettiği bir mektup verdi.

Bu mektubunda “AB’nin yapılacak incelemeleri (studies) finanse etsin, BM’nin de teknik çalışmaya yardımcı olsun” diyen Anastasiadis, “Türk tarafından şimdilik herhangi bir cevap gelmediği” bilgisini verdi.

Anastasiadis mektubunda “Bu öneri hem kapsamlı bir çözüm yönünde müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı ortam yaratılması, hem de yasal sakinlerinin BM himayesinde kapalı kente geri dönmesi açısından gayrı resmî bir güven yaratıcı önlem olabilir” ifadelerine yer verdi.

Anastasiadis, Leyen ile görüşmesi çerçevesinde “Türklerin kapalı Maraş’ı açma ilanları ve Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki hukuksuz faaliyetleri ışığı altında Lefkoşa, Türkiye’nin Avrupa dosyalarına esnek davranamaz. Kıbrıs Türkiye-AB gümrük birliğinin yükseltilmesine rıza gösteremez” ifadesini kullandı. Anastasiadis AB’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye karşı oy birliğiyle kararlaştırdığı önlemlerin üst düzeyli Türkiye-Avrupa görüşmelerini ertelediğini de hatırlattığı Leyen’e “Ancak Avrupa Komisyonu buna uymuyor” da dedi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Leyen’e, “Kıbrıs’ın, gerek Türkiye-AB ilişkileriyle ve AB’nin gerek Türkiye’ye gerek Kıbrıslı Türklere verdiği ödenekler konusunda esneklik göstermesi beklenmemeli. Türkiye de Kıbrıslı Türkler de bu gibi hareketlerinin bedeli olduğunu anlamalı dediğini” söyledi.

Leyen’in, bu konuda tam bir anlayış gösterdiğini söyleyen Kusios, “Bu konuda Komisyon’la ve Komite Başkanı ile sıkı iş birliği olacağı, AB üyesi bütün devletler tarafından da faaliyette bulunulacağı taahhüdü aldık” dedi.

Anastasiadis’in Von Der Leyen’den Güney Kıbrıs’a artan mülteci akını için AB’den almakta olduğu ödeneğin artırılmasını istediğini de yazan gazete, Anastasiadis’in Leyen’i Güney Kıbrıs’a davet ettiğini yazdı.

HELLİM DOSYASININ HIZLANDIRILMASI TALEBİNE OLUMLU CEVAP

Leyen’in, Anastasiadis’in hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescilli için hellim dosyasının ileri götürülmesi talebine de olumlu yaklaştığına işaret eden gazeteye göre Kusios, “Başkan konuyu açtı, Von Der Leyen de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin talebine olumlu yaklaştı, hellim dosyasının incelenmesinin hızlandırılması talimatı verdi” dedi.

Gazete, hellim dosyasının 4 yıldır bloke olduğunu, eski Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker’in çalışma arkadaşlarının “Kıbrıslı Türklerin haklarının tam olarak tesis edilmesini” şart koştuğunu hatırlattı.

Fileleftheros siyasi partilerin Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupla ilgili değerlendirmelerine de yer verdi.

Habere göre DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis Fileleftheros’un içeriğini dünkü sayısında aktardığı mektup için “çok doğru hareket” yorumunu yaptı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu öneriyi de Fileleftheros’un dünkü haberini de görmediğini ancak ilgili BM kararları bulunduğunu ve bu kararlara ivme katacak her hareketi desteklediklerini söyledi.

DİKO, Anastasiadis’in ilgili mektubu hakkında siyasi partilere bilgi verilmesi ve ardından “Türk maharetlerinin siyasi açıdan göğüslemesine katkı için Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması gerektiği görüşünü ortaya koydu. DİKO “Anastasiadis’in Maraş’ta inceleme yapacak karma bir komite oluşturulması önerisi Kıbrıs Cumhuriyeti siyasetinin tamamının bir parçası olarak ele alınmalı. DİKO teknik komitelerin ve diğer iki toplumlu komitelerin yükseltilerek Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarının yerine geçmesine karşı olduğunu çok önceden ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.

Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis “Anastasiadis’in bilgimiz dışındaki bir inisiyatifi söz konusudur. Hareketimiz bu inisiyatifi Kıbrıs hükümetinin Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi ve aynı zamanda Mağusa Limanı’nın BM gözetiminde açılmasına dair önerisi çerçevesinde görüyor” dedi ve Anastasiadis’in bu mektup hakkında kendisine hiçbir şey söylememiş olmasını garip bulduğunu vurguladı.

AKEL ANKARA’YI ŞİKAYET İÇİN İNİSİYATİF ALIYOR

Aynı gazete “AKEL Ankara’nın Şikayet Edilmesi İçin İnisiyatif Alıyor” başlığıyla ayırdığı haberinde, AKEL’in Doğu Akdeniz’deki ve Maraş’taki “kışkırtıcı” faaliyetleri nedeniyle Ankara’nın şikâyet edilmesi için inisiyatif almakta olduğunu ancak ve Genel Sekreter Andros Kiprianu’nun “Maraş sorununu çözmenin en güvenli yolu Kıbrıs sorununu çözmektir” dediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, Norveç’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Frode Overland Andersen ile görüştü ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada partisinin, BM Genel Sekreteri’ne, Güvenlik Konseyi Daimi üyelerine ve AB kurumlarına başvurarak Türkiye’yi şikâyet edeceğini, Avrupa Parlamentosu’nun ilgili kararlarının da ileri götürülmesini isteyeceğini söyledi.

DERİNYA’DA EYLEM

Andros Kiprianu, AKEL’in Derinya’da büyük bir de eylem organize edeceğini açıkladı. AKEL’in 27 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de organize edeceği eylemde “tırmanan Türk tahrikkarlığını kınamak ve bütün bunların, müzakerelerin yeniden başlamasını ve Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmayı başardıklarında son bulacağı” mesajı verileceğini söyledi. Kiprianu, “Bütün bunların sonsuza dek son bulmasının en güvenli yolu budur, başka yol yok” ifadesini de kullandı.

Haravgi’ye göre Kiprianu ile dün görüşen Norveç Büyükelçisi Andersen, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın “Ada’nın bölünmüşlüğünün BM ilkeleri temelinde çözülmesi” çabalarını desteklemeye devam edeceğini, bunun, Norveç’in uzun vadeli taahhüdü ve politikası olduğunu” söyledi.

Andersen ayrıca Norveç Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs ziyaret edeceğini ve yapıcı bir ziyaret programı ile iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini beklediğini de söyledi.

Alithia haberlerini “Kıbrıs Sorunu, MEB, Maraş ve Hellim… Nikos Anastasiadis – Von Der Leyen Görüşmesinin Odak Noktası” ve “Maraş Konusunda Ulusal Konsey Toplansın İstiyorlar” başlıklarıyla aktardı.