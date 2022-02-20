Anastasiadis’in Mart Ayı Programı Yoğun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ziyaretler ve temaslarla geçecek olan Mart ayındaki gündeminin yoğun olduğu belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ziyaretler ve temaslarla geçecek olan Mart ayındaki gündeminin yoğun olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Anastasiadis’in Mart ayında yapacağı yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra adaya gelecek olan yabancı yetkililerin de olacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Mart ayı öncesinde, yarın, temaslar için Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya gelecek.

Görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci konusunun ele alınması bekleniyor.

Anastasiadis, 1 Mart’ta Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Anastasiadis, 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak olan Kalkınma ve Yatırım konulu gayri resmi zirve toplantısı için ise Paris’e gidecek.

Anastasiadis’in, 24-25 Mart’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gideceğini yazan gazete Güney Kıbrıs’a yapılacak ziyaretlerden de söz etti.

Habere göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2 Mart’ta adaya gelerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir dizi konuyu ele alacak.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor 8 Mart; Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar 9 Mart, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise 30 Mart tarihinde Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirecek.