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Anastasiadis’in, olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasının Türkçe tam metni

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Anastasiadis’in, olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasının Türkçe tam metni
Anastasiadis’in, olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasının Türkçe tam metni

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, hızla yayılan korona virüsünden kaynaklanan son durum yeniden ele alındı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği ve maalesef gerek Avrupa’da gerekse Kıbrıs’ta her gün farklılık gösteren veriler temelinde, Bakanlar Kurulu Kıbrıs’ın olağanüstü durumla karşı karşıya olduğu kanaatindedir.

Bu amaç doğrultusunda, daha önce alınarak Cuma günü ilan edilen önlemlere ek olarak gerek kamu sağlığını gerekse çalışanların, işyerlerinin, hassas grupların ekonomik durumu ve daha geniş anlamında ekonomiyi korumayla ilgili olarak şu kararlar alınmıştır.

Nüfusu korunmak ve virüsün daha fazla yayılması önlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Halka hitabım esnasında daha önce değindiğim gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş yapacak olan kişilerin Korona virüsüne karşı geldikleri ülkenin tıp merkezinden yapmış oldukları tasdikli tıbbi muayene belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu önkoşulları yerine getirenler, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından belirlenecek misafirhanelerde 14 gün süreyle Karantina altında tutulacaktır.

Yukarıda belirttiğim hususları yerine getirmeyenlerin kesinlikle Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyeceğinin net olarak belirtmek isterim.Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak ise öğrenim gördükleri ülkede kalmayı tercih etmeleri durumunda 750 Euro değerinde bir ödenek sağlanacaktır.

Söz konusu bu karar, 16 Mart 2020, sabah saat 06.00’dan itibaren yürürlüğe girip 30 Nisan 2020’ye kadar devam edecektir. Alınan karar, güney ve kuzey Kıbrıs arasındaki bölgelere giriş noktalarında da geçerli olmakla birlikte İçişleri Bakanı’ndan alınacak iznin akabinde insani nedenler için istisna uygulanacaktır.

2. İlk aşamada, Kamu Sağlığına katkı sağlamak amacıyla 100 milyon Euro değerinde bir fon ayrılmasına karar verilmiştir.

3. Özel Sektördeki çalışma faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir.

4. Alınan kararlar temelinde oluşan durumu değerlendiren Hükümet, çalışanları, orta ve küçük ölçekli ve genel olarak Kıbrıs şirketleri için olağanüstü kapsamlı bir mali Destek Programının benimsenmesine karar verdi. Kararlaştırılan “Destek Programı” gerek kapsam gerekse harcama boyutu olarak kapsamlı ve spesifiktir ve GSYH’nin %3’üne eşdeğer olan 700 milyon Euro olarak değerlendirilmektedir. Destek Programının planlanmasında sağladıkları katkıdan ötürü bir kez daha siyasi partilere ve diğer yetkililere teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

5. Devlet sektörü alanında ise olağan üstü çalışma planı hazırlama konusunda Bakanlara gerekli yetki verilmiştir.

6. Kilise ibadeti konusunda ise Hükümet, yaşanan sürecin ne denli kritik olduğunun bilincinde olan Sn. Kıbrıs Başpiskopos’una bilgi vermiştir. Akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama yapması beklenmektedir.

Hükümet olarak, aralarında sürekli istişare içinde bulunan Bakanlıklar Arası Komiteye talimatlar vermiş bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu ise her an gerekli olan daha fazla önlem almaya hazırdır.

İçinden geçtiğimiz süreç çok kritik bir süreçtir. Halka hitabemde de değindiğim gibi, alınan önlemler halk sağlığını ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sonuçları önlemekte tek başına yeterli olmayacaktır.

İçinde bulunduğumuz kritik durumla mücadele etmek için bir kez daha hepimize teker teker sorumluluk düştüğünü ve toplumsal dayanışmanın gerekliliğini vurgulamak istiyorum.

Olağanüstü bir durum yaşamaktayız ve cuma günkü yaptığım konuşmamdaki son sözlerimi tekrarlamak istiyorum: “Devletin kararlılığı ve halk olarak kritik onlarda defalarca önce gösterdiğimiz toplumsal hassasiyetle bu sınavı da atlatacağımızdan hiç şüphem yoktur."

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