  • BIST 1.476,520
  • Altın 484,12
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Anastasiadis'in önerisi 1960 anlaşmasına dönüş masada

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün müzakere grubuyla bir toplantı yaptığı ve toplantıda, 1960 Anayasası’na geri dönüş konusunda dile getirdiği önerinin daha istikrarlı bir hale getirilebilmesi için grubun desteğini talep ettiği bildirildi.
Anastasiadis'in önerisi 1960 anlaşmasına dönüş masada

Politis gazetesi, “Ve Başkan Öneri Hazırlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Kıbrıs müzakere grubuyla bir toplantı gerçekleştirdiğini ve toplantıda, 1960 anayasasına geri dönüş şeklinde dile getirdiği önerisi konusunda grup üyelerinin katkısını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin “egemen eşitliğin tanınması talebine net bir şekilde yanıt verme çabası çerçevesinde dile getirdiği; 1960 Anayasası’na geri dönüş önerisinin daha istikrarlı bir tez halini alması amacıyla müzakere grubundan katkı talep ettiğini” belirtti.

Anastasiadis’in, söz konusu önerisinin iç cephede birçok tepki almış olması ve bazı çevrelerce de gerçekçi bulunmamasına karşın tezinde ısrarcı olduğunu ve bu önerisine daha net bir biçim kazandırmayı istediğini öne süren gazete, Anastasiadis’in müzakere grubundan da bu yönde katkı talep ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in bugün Rum Ulusal Konsey’ini toplayacağını ve toplantıda 1960 Anayasası’na dönüş tezini gündeme getirmesinin beklendiğini belirtirken konu hakkında daha açıklayıcı bir duyurunun yapılmasının da beklendiğini belirtti.

İNGİLİZ FORMÜLÜ

Anastasiadis’in bu önerisinin aslında İngiltere’nin formülüyle bağdaştığını da öne süren gazete, İngiliz formülünün “1960 rejimine bir süreliğine geri dönüşü ve akabinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’deki gibi daha fazla özerkliğe sahip bir devlet şeklinde dönüşmesini” öngördüğünü vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise “Resmileşmeyi Bekliyorlar – Siyasi Liderlik Pasaportlar ve 1960’a Dönüş Konusunda Yanıtlar Almayı Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, bugün yapılacak Rum Ulusal Konseyi toplantısına değindi.

Gazete, toplantıya katılacak liderlerin Kıbrıs sorunu, pasaportlar ve 1960 Anayasası’na dönüş konularında resmi bilgilendirme almayı beklediklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı01 Eylül 2021 Çarşamba 12:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Covid-19 testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladım01 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
  • Anastasiadis'in önerisi 1960 anlaşmasına dönüş masada01 Eylül 2021 Çarşamba 12:02
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. 01 Eylül 2021 Çarşamba 12:01
  • Thalassaemia Derneği'nde yeni başkan Çiğdem Beşevlerli01 Eylül 2021 Çarşamba 11:05
  • YKP'nin 1 Eylül mesajı: Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır01 Eylül 2021 Çarşamba 11:04
  • Türk-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:01
  • Memur-Sen, temel gıda ve temel tüketim maddelerine yapılan zamları şiddetle kınadı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:57
  • Sağlık Bakanlığı: Sistem hazırlığı tamamlanınca belediyeler antijen testi yapmaya devam edecek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:33
  • YKS’de iki ek yerleştirme01 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti