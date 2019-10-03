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Anastasiadis’in özel jetli seyahatleri araştırılıyor

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Anastasiadis’in özel jetli seyahatleri araştırılıyor
Anastasiadis’in özel jetli seyahatleri araştırılıyor

BM Genel Kurulu için ABD’ye giden Rum lider Anastasiadis ve heyetini taşıyan özel jetin, Güney Kıbrıs’a dönüş yolunda Atlantik Okyanusu üzerindeyken meydana gelen teknik sorun (kokpit camının çatlaması) nedeniyle New York’a geri dönmek zorunda kalması ve heyetin Ada’ya bir gün gecikmeli dönmesi üzerine, Anastasiadis’in hava yoluyla yaptığı yolculuklar mercek altına alındı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in konuya müdahalesi neticesinde Anastasiadsi’in Atlantik ötesi ve diğer yolculuklarında özel lüks jet uçaklar kullandığı  açıklandı. Konu hakkında başlatılan  araştırma kapsamında Sayıştay Başkanlığı’ndan bir görevli, dün Saray’a giderek, konuyla ilgili belgeleri teslim aldı.

Araştırılacak noktalar şöyle sıralandı:
-Anastasiadis’in 2018-2019 döneminde yaptığı bütün seyahatler, bunlardan kaçında özel jet kullandığı, güzergahları, bugüne kadar kamuya maliyetlerinin ne olduğu,
-Lüks özel jetlerin kiralanacağı şirketin seçilmesinde uygulanan prosedür, ihaleye çıkılıp çıkılmadığı, Anastasiadis ve kendisine eşlik edenlerin yolculuklarında hangi tipteki özel jetlerin tercih edildiği,
-Başka hangi yetkililerin Anastasiadis ile birlikte veya Anastasiadis olmadan özel jetle seyahat ettiği,
-Bu uçuşların masraflarının devlet bütçesinin hangi kaleminden veya kalemlerinden karşılandığı, 
-Anastasiadis’in bu lüks yolculuklarına akrabalarının da katıldığı söylentilerinin doğruluğu. 

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