Anastasiadis’in Sisi’ye hediye etmeyi planladığı antik kap suç emaresi

Anastasiadis’in, 20 Kasım tarihinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi’ye hediye etmeyi amaçladığı Mısır’a ait antik kabın, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili soruşturması süren davada suç emaresi olduğu belirtildi

Haravgi gazetesi Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dünkü toplantıda ortaya çıktığı üzere, bahse konu paha biçilmez değerdeki antik kap için Mısır’ın, bulunması ve kendilerine iade edilmesi için hukuki yardım talebinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, polisin, kabı ele geçirdiğini ve ardından, Anastasiadis’in bunu suç emaresi olmasına rağmen Sisi’ye hediye etmesi için Rum Eski Eserler Dairesi’ne teslim ettiğini kaydetti.

Konunun duyulmasının ardından Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin Rum Başsavcı Kostas Kliridis’e bir mektup göndererek kabın, suç emaresi olduğundan, dava tamamlanana kadar Güney Kıbrıs’ta kalması için müdahalede bulunmasını istediğini aktaran gazete, komite üyelerinin, tarihi eser kaçakçılığı çetesinin söz konusu olabileceğine işaret ederek, emarenin Güney Kıbrıs’tan götürüldükten sonra davanın kapanabileceğine yönelik endişelerini dile getirdiklerini belirtti.